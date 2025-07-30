В соцсетях восхитились продолжившими операцию во время сильнейшего землетрясения камчатскими врачами

На Камчатке во время сильнейшего за последние 70 лет землетрясения врачи онкодиспансера остались рядом с пациентом, а когда толчки прекратились, продолжили операцию. Видеозапись этого момента быстро завирусилась в соцсетях и собрала много положительных откликов. Ролик опубликовали американские телеканалы CNN и NBC, испанская газета La Vanguardia, а также многие другие издания.

Так, таблоид New York Post называет врачей отважными и пишет, что они цепляются за каталку, пытаясь зафиксировать пациента. Британский таблоид The Mirror назвал ситуацию, в которой оказались медики, «ужасающей».

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«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо», — написал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал представить медиков к наградам.

Землетрясение на Камчатке произошло в 161 километре от побережья. Сначала специалисты РАН присвоили ему магнитуду 7,5, а затем повысили до 8,7. Несмотря на столь сильные толчки в МЧС по Камчатскому краю сообщили об отсутствии погибших и пострадавших. «В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, Мельников написал, что в аэропорту Камчатки пострадала женщина. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. «Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался», — добавил местный министр.

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Кроме того, после землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Как сообщалось около трех часов дня по московскому времени, раскаленная лава стекала по западному склону, а над вулканом видно мощное свечение и раздаются взрывы.

Толчки также ощущались и на Курилах, там временно объявили угрозу цунами. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, магнитуда там составила 7,9.