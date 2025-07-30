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Общество

Эксперт выбрал лучшие виды шампанского

2 минуты чтения 00:37

Журналист и телеведущий, эксперт по винам Эйди Смит в течение последних нескольких месяцев изучал всевозможные виды шампанского и выбрал лучшие из них. Об этом сообщает The Independent.

Как рассказал Смит, дегустация каждого вида шампанского проводилась с учетом нескольких критериев. Так, он охлаждал каждую бутылку до шести-девяти градусов. После откупоривания бутылки он оставлял вино в бокале на 10 минут, чтобы оно раскрылось и нагрелось до 8-13 градусов.

Также Смит обращал внимание на внешний вид вина, которое, по его словам, должно быть «ярким и прозрачным, а пузырьки должны были быть мелкими и стойкими». Он отметил, что включил в список только «надежных» производителей.

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«Самое главное, я искал шампанское с долгим, чистым и сложным послевкусием, которое сохранялось бы еще долго после глотка. Я обращал внимание на баланс кислотности и сладости в каждой бутылке, а также на остроту пузырьков», — рассказал эксперт. Смит добавил, что он «точно знает, что отличает хорошее шампанское от поистине незабываемого». 

Смит выбрал 17 шампанских, из которых на первое место он поставил Grand Cru Porte Noire 2013 года, созданный известным домом шампанских вин Sanger совместно с актером Идрисом Эльбой («28 недель спустя», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Прометей»).

Лучшим бюджетным шампанским Смит посчитал Veuve Monsigny brut, лучшим шампанским для тех, кто предпочитает более сладкие вина, — полусухое игристое от Sainsbury’s, лучшим розовым шампанским — игристое от винного дома Maison Alexandre Bonnet, а лучшим универсальным шампанским — Gremillet ambassadeur brut.

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Также Смит выбрал лучшие виды шампанского в таких категориях, как лучшее шампанское, которое сочетается с десертами, лучшее «сложное» шампанское, лучшее шампанское для праздников, лучшее шампанское для рождественских застолий, лучшее шампанское в подарок и других.

The Independent также объяснил, почему выбору Смита стоит доверять. По данным издания, он был соведущим программы «Три пьющих» на Amazon Prime — сериала о путешествиях, в котором рассказывалось о лучших напитках мира. В 2024 году Смит также занял пятое место в рейтинге «100 самых влиятельных людей в индустрии напитков» журнала Drinks Retailing, что, как пишет издание, «подчеркивает его авторитет». 

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