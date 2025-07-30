Глава российского региона встретился с альтушками и анимешниками ради лучшего понимания молодежи

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел встречу с представителями различных молодежных неформальных субкультур в рамках форума «Будь с собой», который прошел в уфимском Дворце борьбы. Об этом сообщает местный телеканал БСТ.

Хабиров встретился с альтушками, анимешниками, косплеерами, готами, кей-поперами и даже участниками мероприятия с бумажными пакетами на головах, которых называют битардами — все для того, чтобы лучше понять молодежь.

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К этой встрече главе Башкортостана, вероятно, пришлось подготовиться. Он показал составленный для него список молодежного слэнга, где на двух листах приводятся определения основным словам, например, таким как «хейтить» или «фанфик».

«Ведь наша задача какая? Чтобы каждый человек мог получить возможность для своей самореализации. Они реализуются в неформальных таких сообществ, которые может быть нам неведомы и у кого-то могут и смущение вызвать, но они очень талантливые очень чистые [ребята]», — сказал Хабиров после встречи с представителями субкультур.

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Летом прошлого года предметом острой дискуссии в обществе стала растущая популярность квадроберов. Появившаяся в Японии квадробика, последователи которой изображают движения животных и надевают маски, перчатки с лапами и хвосты, быстро распространилась по всему миру и в России, в частности.

Тогда консервативная часть общества потребовала запретить эту субкультуру, как «сатанинское явление». В частности, об этом тогда говорила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане и лидер «Национального родительского комитета» Ирина Волынец, а также обсуждали в Госдуме. Депутат Татьяна Буцкая подчеркнула, что «сатанизм мимикрирует» не только под субкультуры квадроберов, но и фурри и терианов.