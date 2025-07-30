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Общество

СМИ рассказали о возможном дефиците матчи из-за ее популярности

2 минуты чтения 23:45 30 июля

Производители порошка матча, который в последние годы добавляют во всевозможные блюда, от кофе латте до десертов, предупредили о его возможном дефиците из-за роста мирового спроса на этот порошок, обусловленным в том числе ажиотажем в соцсетях и бумом туризма в Японию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на производителей матчи.

Как пишет издание, розничные продавцы матчи жалуются, что им приходится переплачивать при закупке матчи, дольше ждать поставок и искать новые места, где они могут купить этот порошок.

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«Вдруг матчу стало невозможно достать. Вдруг все захотели матчу», — рассказал Лео Лукиди, владелец специализированного чайного магазина Tea and Whisk в Лас-Вегасе.

The Washington Post отмечает, что матча стала популярной за пределами Японии в большей степени после того, как в тиктоке появились восторженные отзывы о порошке от инфлюенсеров. Также на его популярность повлиял туризм в Японии, и вскоре некоторые магазины в стране ограничили продажу этого порошка одной упаковкой на человека.

Кроме того, матча входит в состав косметических средств, в том числе лосьонов для рук. Розничные продавцы рассказали изданию, что эта тенденция начала набирать обороты в последние несколько лет, но спрос резко вырос с прошлого года.

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Также, как сообщалось ранее, на поставки матчи повлияла аномальная жара в Японии, из-за которой объем урожая матчи уменьшился на 20% по сравнению с прошлым годом. В то же время сеть кофеен Starbucks рассказала изданию, что компания не ожидает дефицита матчи и что у нее есть достаточные запасы порошка, чтобы пережить любые колебания спроса и предложения.

Матча — это мелкий порошок, изготовленный из листьев зеленого чая. Традиционно его пьют, растворив в горячей воде, но в последние годы он стал неотъемлемой частью меню кофеен и ресторанов.

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