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Общество

Баста и Гуф заявили о выпуске совместного альбома

2 минуты чтения 00:30

Российские рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Баста (Василий Вакуленко) объявили о подготовке нового совместного альбома, который они намерены представить в следующем году в Лужниках. Об этом Гуф написал в своем инстаграме.

Предыдущий совместный альбом рэперы записали 15 лет назад, в 2010 году. В посте Гуфа сказано, что в августе 2026 года в Лужниках пройдет два концерта: на первом из них, 28 августа, музыканты представят новый альбом, а на втором, 29 августа, пройдет сольное выступление Басты с участием специальных гостей.

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Идентичный пост опубликован и в инстаграме Басты. В комментариях к обоим постам пользователи соцсети написали, что ждут выступления рэперов, однако есть и те, кто оставил негативные отзывы, в частности о предыдущем совместном альбоме Гуфа и Басты.

«Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц. Тему задавал Вася. Он говорил, что у него есть куплет и припев, дальше я ехал домой и, как школьник, делал домашнее задание. Потом приезжал на “Газ”, и мы записывались», — рассказывал Гуф про альбом 2010 года.

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Месяц назад, как передавало РИА «Новости», Баста рассказал, что новый совместный альбом готов на 70%. Тогда же он объявил, что записал около десяти треков с рэпером Macan.

Ранее стало известно, что Гуфа внесли в украинскую базу «Миротворец» и объявили угрозой национальной безопасности. В его карточке сказано, что рэпер «сознательно нарушал» границу с Украиной «с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и «с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе». Также Гуфа обвинили в сотрудничестве «с пророссийскими террористическими организациями».

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