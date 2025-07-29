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Общество

Пришедших в церковь в женской одежде подростков задержали силовики

2 минуты чтения 15:24 | Обновлено: 15:34

В Москве силовики задержали троих подростков, которые ранее пришли в Сретенский монастырь в женской одежде, пишет РБК. Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала подростков «трансгендерами» и порекомендовала им сдаться в полицию.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что случай произошел еще 18 июля. «В отношении двух фигурантов составлен административный материал по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях [пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений]», — говорится в пресс-релизе силовиков.

Отмечается, что материалы по третьему фигуранту полицейские передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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Кроме того, в МВД сообщили, что проводится проверка на предмет наличия в действиях подростков признаков преступления, предусмотренного статьей о нарушении права на свободу совести и вероисповедания, более известной как «оскорбление чувств верующих» (ст. 148 УК).

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале три видео с подростками и заявила, что те «попыталась устроить провокацию в Сретенском монастыре».

«Они пришли на службу в откровенных нарядах, приставали к верующим и священнослужителям с оскорбительными шутками, снимая все на видео для соцсетей. Люди возмущены и требуют привлечь их к ответственности за оскорбление чувств верующих», — написала она.

Позднее она опубликовала видео, в котором один из подростков просит у Мизулиной прощения за то, что он с друзьями «оскорбил чувства верующих» и «назвал батюшку сатаной».

«Стоило бы извиниться перед верующими, которые были с утра на службе в Сретенском монастыре, а также перед священнослужителями. Настоятельно рекомендую всем участникам этого хулиганского перфоманса самостоятельно явиться в ближайшее отделение полиции», — ответила Мизулина.

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Закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста действует в России с конца 2022 года. До этого подобная «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена только в отношении несовершеннолетних. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей для юридических.

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