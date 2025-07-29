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Общество

Vogue раскритиковали за использование ИИ-модели

2 минуты чтения 14:36

В августовском номере Vogue появилась полностью сгенерированная искусственным интеллектом модель. Она стала частью рекламной кампании бренда Guess, размещенной на развороте журнала. Это решение вызвало споры о стандартах красоты и влиянии ИИ на модную индустрию, пишет Би-би-си.

По информации издания, модель для рекламы разработала компания Seraphinne Vallora. Ее основательницы Валентина Гонсалес и Андреа Петреску рассказали Би-би-си, что представители Guess сделали заказ через инстаграм. Команда подготовила десять прототипов, из которых заказчик выбрал две финальные модели — блондинку и брюнетку. На развороте Vogue фигурирует блондинка. Эта реклама вызвала волну критики и подняла вопросы о будущем реальных женщин-моделей, борющихся за большее разнообразие. Многие в соцсетях написали о негативном влиянии нереалистичных стандартов красоты на молодых людей.

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Плюс-сайз модель и активистка Фелисити Хейворд в беседе с Би-би-си назвала использование ИИ-моделей «дешевой и ленивой практикой», которая может свести на нет прогресс последних лет. «Индустрия шла к разнообразию, мы видели трансгендерных женщин, моделей в хиджабах, людей с разным телосложением. Но сейчас их все чаще перестают приглашать. А теперь еще и AI», — объясняет свою позицию Хейворд. Она убеждена, что это особенно сильно скажется на представителях неконвенциональной внешности — в частности, на моделях плюс-сайз.

Создатели рекламной кампании Guess признают, что разработанные ими нейросетевые модели обычно соответствуют узким стандартам красоты, потому что другие не пользуются спросом. «Мы пробовали публиковать изображения AI-моделей с разным цветом кожи, но они почти не собирали реакции. Люди просто не проявляют интереса», — говорит Гонсалес. При этом технология, по словам компании, пока не позволяет создавать реалистичных моделей плюс-сайз.

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Пользователи в соцсетях обсуждают не только саму рекламную кампанию с AI-моделью, но и способы маркировки подобных изображений. Би-би-си напоминает, что в Великобритании нет закона, обязывающего указывать использование искусственного интеллекта. И, хотя в рекламе Guess пометка присутствует, она едва заметна. Экс-модель и технологическая предпринимательница Шинейд Бовелл считает такой подход неправильным: «Стандарты красоты уже формируются нейросетями. Девушки и так делают пластику, чтобы походить на образы из фильтров инстаграма, а теперь мы видим полностью искусственных людей».

В Vogue подчеркивают, что реклама является коммерческим, а не редакционным материалам, поэтому все вопросы следует адресовать в первую очередь бренду Guess.

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