Власти объяснили отключение мобильного интернета на четыре дня в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков впервые публично прокомментировал массовый сбой в работе мобильного интернета на территории региона. Ранее местные СМИ сообщали, что доступ в сеть с мобильных устройств пропал там еще 26 июля.

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз», — написал Котюков в своем телеграмм-канале.

Он напомнил, что «аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах» России. «Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — добавил он.

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Вплоть до 28 июля власти Красноярского края, включая пресс-службу губернатора и правительства, а также министерство цифрового развития, отказывались комментировать массовый сбой в работе мобильного интернета на территории региона.

В свою очередь, представители мобильных операторов объясняли отсутствие доступа в сеть независящими от компаний причинами, а именно ограничениями из-за «мер безопасности».

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Накануне сообщения о неработающем мобильном интернете, кроме Красноярского края, приходили также из Свердловской, Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, а также Марий Эл и Забайкалья.

В последние несколько месяцев в российских регионах регулярно перестает работать мобильный интернет и связь. Местные власти объясняют происходящее мерами безопасности, необходимыми для отражения атак украинских дронов.