Кремль назвал ключевых союзников России в борьбе с Западом

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал главными партнерами и союзниками России — КНДР, Китай и Иран, поскольку именно с ними Москва «во многом разделяет видение основ мироустройства». Об этом сообщает РБК.

Комментарий пресс-секретаря Владимира Путина прозвучал на следующий день после заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Там он высказал мнение, что у России нет никаких союзников, и она впервые в истории ведет борьбу с Западом в одиночестве.

«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя», — заявил Лавров.

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В Кремле с мнением главы МИДа не согласны. Песков подтвердил, что КНДР, Китай и Иран остаются важными партнерами.

РБК напоминает, что в июне с КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий помощь в случае военного конфликта. Кроме того, сам же Лавров ранее заявлял, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области и благодарил Ким Чен Ына за поддержку.

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С Ираном у России также заключено стратегическое соглашение, но без положений о военной помощи. Ранее западные страны обвиняли Тегеран в поставках дронов для применения в Украине, однако иранская сторона называла эти обвинения «безосновательными», а Кремль — «вбросами».

Похожая риторика, как отмечает издание, звучала и в адрес Китая. В Пекине отвергали обвинения в военной поддержке Москвы, называя их дезинформацией и указывая на тот факт, что США продолжают поставки оружия Украине.