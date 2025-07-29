Семь влиятельных женщин дали советы самим себе в 30 лет

Британское издание The Guardian спросило у семи влиятельных женщин, что они хотели бы сказать себе в 30-летнем возрасте. Подборка советов опубликована в рамках рубрики «Радости зрелости».

Писательница, автор книги «Путь художника» Джулия Кэмерон рекомендовала бы себе завести привычку писать так называемые «утренние страницы» — три страницы текста от руки после пробуждения. По ее словам, такие записи помогают навести порядок в мыслях и нацелиться на день.

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Писательница Энн Ламотт хотела бы объяснить 30-летней себе единственную вещь: уважение, безопасность, любовь и признание, которые она ищет во внешнем мире и у других людей, на самом деле находятся внутри нее самой. По мнению Ламотт, ни успех, ни материальные блага, ни удачный брак не способны надолго дать чувство удовлетворения. Получив такой совет, она могла бы перестать стремиться к внешним наградам и одобрению, потому что все это не имеет настоящей ценности.

Фитнес-инфлюенсер Джоан Макдональд посоветовала бы себе 30-летней поддерживать форму и стремиться быть лучшей версией себя, но без перегибов: «Мы все разные, не стоит сравнивать себя с другими — просто делай, что можешь».

Художница Мэрилин Минтер дала бы краткий, но емкий совет: «Доверься интуиции и не усложняй».

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Знаменитая пловчиха и автор книг Диана Найяд отметила, что мудрость невозможно получить сразу, потому что она «зарабатывается год за годом». Она считает, что в 30 лет лично ей не хватало любви и благодарности к жизни, а также терпимости к себе и другим.

Писательница и преподаватель медитации Шэрон Зальцберг вспомнила, как отказалась от идеи учиться на журналиста, и теперь с высоты опыта воспринимает это не как упущенную возможность, а как поворот к новой жизни, где важны внимание, сострадание и свобода от всего лишнего.

Актриса Мишель Йео, обладательница премии «Оскар», дала бы себе следующий совет: «Не умаляй себя, чтобы вписаться в заданные рамки. Стой уверенно, не бойся провалов, развивайся и двигайся вперед с добротой — это твоя суперсила».