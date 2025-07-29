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Политика

Экс-глава ВСУ написал колонку о 10 уроках войны

2 минуты чтения 18:18

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в авторской колонке для журнала Vogue сформулировал десять ключевых уроков, которые, по его мнению, украинцы усвоили за годы войны с Россией.

Первый урок, по словам Залужного, заключается в том, что украинцы «не дали себя обмануть». Второй урок — это приобретенная в ходе войны вера в то, что «величие и сила врага» не всегда соответствуют его представлениям о себе. 

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Третий урок касается союзников. «Сосед, который помогает тебе в беде, помогает прежде всего себе. А тот, кто не пришел на помощь — часть твоей беды», — пишет Залужный. Взаимодействия с союзниками касается и другой его тезис. Он убежден, что союзники не всегда думают схожим образом и им требуется время, «чтобы понять даже очевидные вещи». «Как говорил Тимоти Снайдер, наша задача — сделать очевидное для нас очевидным для других», — резюмировал бывший глава ВСУ.

Четвертый урок — это предупреждение о том, что враг, не победивший на поле боя, будет пытаться сделать это в тылу. В числе важных уроков также напоминание о том, что «союзникам не всегда выгодна победа» и «нужно быть готовым остаться в одиночестве». 

Залужный в колонке для Vogue называет людей «самым дорогим ресурсом войны» — не столько потому, что этот ресурс невозможно восполнить, сколько потому, что его можно «потерять ментально и сделать бесполезным», над чем и работает враг, говорит автор.

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Один из уроков касается времени. По мнению Залужного, во время войны важно понимать, какую победу возможно одержать прямо сейчас, а какую — позже. «У каждого решения — свое время. И оно не всегда сейчас», — говорит он.

В колонке Валерий Залужный также поделился личной историей. Он рассказал, что в его семье все общались на украинском языке, а в доме, где прошло его детство, не было русскоязычных книг — за исключением школьных учебников его матери. По его словам, в городе, где он жил, большинство говорило по-русски, и потому его семья нередко ощущала себя чужой.

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