СМИ: российских дезертиров «приносят в жертву» украинским дронам

Российские командиры приказывают привязывать дезертиров к деревьям, часто прямо на передовой, оставляя их в качестве мишеней для украинских дронов. Такую практику в российской армии называют «жертвоприношением Бабе Яге», передает CNN со ссылкой на видео и перехват радиопереговоров военных.

В одном из видеороликов, снятом, предположительно, зимой 2024 года, видно, как раненый российский солдат, привязанный к дереву, нервно смотрит в небо. За кадром слышен голос, насмешливо предупреждающий о приближающемся дроне: «Если она прилетит, все скинет прямо на тебя». На этом ролик обрывается и о дальнейшей судьбе этого солдата ничего неизвестно.

В самом начале видео, как пишет CNN, привязанный к дереву военный говорит, что они из города Каменск-Уральский и объясняет, что сбежал с позиций, испугавшись беспилотника. По его словам, после этого один из солдат предложил инсценировать ранения, чтобы их обоих вывели в тыл. Однако, когда он отказался от взаимной услуги, тот все равно выстрелил в него, а затем его схватили сослуживцы и подвергли неформальному наказанию.

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Как рассказал телеканалу украинский командир батальона беспилотников с позывным Мунин, такие случаи фиксировались неоднократно. По его словам, каждый крупный украинский дрон россияне называют «Бабой Ягой».

«Он сеет ужасную панику среди этих травмированных людей. Для них это какой-то страшный миф, который прилетает и убивает всех», — добавил украинский военный.

CNN описал и другие карательные практики, которые применяют российские командиры. Так, ссылаясь на видеозаписи, опубликованные в телеграме, журналисты отмечают, что российские военные подвергаются жестоким издевательствам. В одном описываемом ролике троих мужчин, раздетых до нижнего белья и запертых в металлическом контейнере, кормят крошками печенья, называя их животными.

На другом видео мужчина с ржавым ведром на голове привязан к дереву. Затем военные снимают ведро и бьют его ногами по лицу. Также телеканала описал наказание под названием «карусель», когда солдата привязывают к машине и волокут по полю.

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Основатель правозащитной организации «Идите лесом» Григорий Свердлин рассказал CNN, что многие дезертируют из российской армии еще до отправки на фронт. Военные жалуются на плохую подготовку, которая длится всего одну-три недели.

«Мы часто слышим от наших клиентов, что офицеры говорят им, что через неделю они все умрут. Офицер получит другое подразделение, так что для них это не проблема», — поясняет Свердлин.

По оценкам западных правительств и экспертов, с февраля 2022 года Россия потеряла около миллиона человек убитыми и ранеными. Только за 2025 год, по словам генсека НАТО Марка Рютте, погибло более 100 тысяч российских солдат.

Российское министерство обороны не приводит актуальных данных по потерям. В военном ведомстве также не стали комментировать CNN видеоролики с наказаниям дезертиров.