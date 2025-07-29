EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: российских дезертиров «приносят в жертву» украинским дронам

2 минуты чтения 13:06

Российские командиры приказывают привязывать дезертиров к деревьям, часто прямо на передовой, оставляя их в качестве мишеней для украинских дронов. Такую практику в российской армии называют «жертвоприношением Бабе Яге», передает CNN со ссылкой на видео и перехват радиопереговоров военных.

В одном из видеороликов, снятом, предположительно, зимой 2024 года, видно, как раненый российский солдат, привязанный к дереву, нервно смотрит в небо. За кадром слышен голос, насмешливо предупреждающий о приближающемся дроне: «Если она прилетит, все скинет прямо на тебя». На этом ролик обрывается и о дальнейшей судьбе этого солдата ничего неизвестно.

В самом начале видео, как пишет CNN, привязанный к дереву военный говорит, что они из города Каменск-Уральский и объясняет, что сбежал с позиций, испугавшись беспилотника. По его словам, после этого один из солдат предложил инсценировать ранения, чтобы их обоих вывели в тыл. Однако, когда он отказался от взаимной услуги, тот все равно выстрелил в него, а затем его схватили сослуживцы и подвергли неформальному наказанию.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

Как рассказал телеканалу украинский командир батальона беспилотников с позывным Мунин, такие случаи фиксировались неоднократно. По его словам, каждый крупный украинский дрон россияне называют «Бабой Ягой».

«Он сеет ужасную панику среди этих травмированных людей. Для них это какой-то страшный миф, который прилетает и убивает всех», — добавил украинский военный.

CNN описал и другие карательные практики, которые применяют российские командиры. Так, ссылаясь на видеозаписи, опубликованные в телеграме, журналисты отмечают, что российские военные подвергаются жестоким издевательствам. В одном описываемом ролике троих мужчин, раздетых до нижнего белья и запертых в металлическом контейнере, кормят крошками печенья, называя их животными.  

На другом видео мужчина с ржавым ведром на голове привязан к дереву. Затем военные снимают ведро и бьют его ногами по лицу. Также телеканала описал наказание под названием «карусель», когда  солдата привязывают к машине и волокут по полю.

Не пора ли провести аудит?
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
Политика6 минут чтения

Основатель правозащитной организации «Идите лесом» Григорий Свердлин рассказал CNN, что многие дезертируют из российской армии еще до отправки на фронт. Военные жалуются на плохую подготовку, которая длится всего одну-три недели. 

«Мы часто слышим от наших клиентов, что офицеры говорят им, что через неделю они все умрут. Офицер получит другое подразделение, так что для них это не проблема», — поясняет Свердлин.

По оценкам западных правительств и экспертов, с февраля 2022 года Россия потеряла около миллиона человек убитыми и ранеными. Только за 2025 год, по словам генсека НАТО Марка Рютте, погибло более 100 тысяч российских солдат. 

Российское министерство обороны не приводит актуальных данных по потерям. В военном ведомстве также не стали комментировать CNN видеоролики с наказаниям дезертиров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования