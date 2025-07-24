Первое уголовное дело за передачу банковского счета мошенникам завели в Москве

Жительница Москвы стала первой в России подозреваемой по делу о дропперстве — передаче своего банковского счета или карты мошенникам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 52-летняя москвичка хотела погасить свои долги и нашла подработку в интернете.

На видео, которое опубликовало МВД, женщина сообщила, что хотела оплатить долги по займам, и нашла в интернете «организацию», которая предложила ей открыть ИП. Волк сообщает, что после этого москвичка открыла банковский счет индивидуального предпринимателя и передала доступ к нему мошенникам.

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По данным полиции, мошенники провели через счет москвички более миллиона рублей, которые они получили незаконно. При этом женщина передавала им информацию о транзакциях через мессенджер.

Правительство внесло в Госдуму поправки к статье 187 Уголовного кодекса «Неправомерный оборот средств платежей» в конце апреля. Закон вступил в силу 24 июня. За передачу электронного доступа в обмен на вознаграждение по новой статье суд может назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до трех лет колонии.

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Правозащитный проект «Первый отдел» объяснил, что мошенники используют дропперов с «чистыми» банковскими счетами, чтобы запутать следы переводов, быстро обналичить деньги или вывести средства за границу либо в криптовалюту. Правозащитники предупредили, что зачастую дропперами становятся молодые люди и пенсионеры, которые ищут подработку.

«Первый отдел» также сообщил, что человек может избежать наказания по новой статье, если добровольно сообщит о преступлении, поможет расследованию или докажет, что его обманули.