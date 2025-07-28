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Общество

Вид потенциально заразного человека стимулирует иммунную систему

2 минуты чтения 21:47

Группа ученых из Швейцарии провела эксперимент и выяснила, что вид человека с признаками вирусных инфекций стимулирует иммунную систему. Об этом сообщает The Guardian.

«Хотя это и удивительно, но наше открытие, что иммунные реакции могут быть вызваны симулированными инфекциями, представленными в виртуальной реальности, согласуется с принципом работы дымового детектора в биологических системах», — заявили авторы исследования.

По их словам, поведенческая система, которая помогает людям избежать заражения болезнями, «чрезвычайно чувствительна» к сигналам, которые могут указывать на то, что другой человек болен.

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В исследовании принимали участие 248 человек, которым выдали гарнитуры виртуальной реальности, а также прикрепили к их щекам вибраторы, которые имитировали прикосновения. Всего ученые провели пять экспериментов, в ходе которых показывали участникам лица людей — аватары — либо с нейтральным выражением, либо с признаками вирусных инфекций, например, кожной сыпью. В некоторых экспериментах отдельным группам участников показывали аватары, выражающие страх.

В одном из экспериментов участников попросили нажать на специальную кнопку, как только они почувствуют прикосновение к лицу. Данные фиксировали, когда аватары находились на разном расстоянии от участников эксперимента. 

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Результаты исследования показали, что по мере приближения аватаров активировалась система мозга, отвечающая за контроль над пространством непосредственно вокруг человека. При этом реакция мозга различалась в зависимости от того, показывали участникам аватары с признаками инфекции или нейтральные. Эти различия, отмечают исследователи, были локализованы в областях мозга, отвечающих за обнаружение и фильтрацию угроз.

Полученные результаты исследователи подтвердили также с помощью ЭЭГ-тестов и функциональной МРТ мозга. Кроме того, ученые обнаружили различия в анализах крови участников, которым показывали заразные аватары, по сравнению с теми, кто видел нейтральные или испуганные лица.

Профессор Камилла Джандус из Женевского университета и соавтор исследования рассказала, что ученые выявили «активацию семейства иммунных клеток, называемых врожденными лимфоидными клетками, которые являются ранними ответчиками иммунитета, по сути, предупреждающими другие иммунные клетки». Ученые отметили, что похожая реакция была у людей, которым ставили прививки от гриппа.

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