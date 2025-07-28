В «Роскосмосе» назвали сроки создания возвращающихся ракет-носителей

«Роскосмос» работает над созданием космической ракеты-носителя с возвращающейся на Землю первой ступенью. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

«С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия», — отметил он.

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«У нас техническое задание на отработку технологии, которая в народе называется “кузнечик”, подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно», — добавил Баканов, уточнив, что на отработку такой технологии потребуется около полутора-двух лет.

«Можно и завтра ее попробовать, но только результат будет соответствующий»., – пояснил глава госкорпорации. При этом он подчеркнул, что создание и начало использования российской космической отраслью ракет-носителей с многоразовой первой ступенью сделает космические запуски заметно дешевле. «Если первую ступень мы используем 5–7 раз, то происходит амортизация и удешевление», – сказал Баканов.

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Создать собственную многоразовую ракету-носитель «Амур-СПГ», способную осуществить до 100 запусков, весной 2024 года обещал предыдущий глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Глава космической компании SpaceX миллиардер Илон Маск отреагировал тогда на это заявление постом в принадлежащей ему соцсети X. «Давай, попробуй», — говорилось в сообщении.

Также о планах по разработке космических ракет-носителей с возвращаемой первой ступенью заявляли представители Японии и Китая. Так, в июне прототип такой ракеты успешно испытала японская компания Honda, а за месяц до этого прошел успешный испытательный запуск аналогичной разработки китайской компании Beijing Space Epoch Technology Co.

В свою очередь, компания SpaceX впервые запустила многоразовую ракету Falcon 9 в 2010 году. С тех пор ракеты такого типа запускали в космос уже более 500 раз. При этом успешными оказались 99,4% запусков.