Ученые заявили об ускорении процесса старения в определенном возрасте

Китайские ученые подтвердили, что старение человеческого организма происходит не неравномерно — в определенный момент жизни этот процесс резко ускоряется. Они также выяснили, в каких тканях раньше всего происходят возрастные изменения. Результаты исследования, опубликованного в журнале Cell, изучил проект Naked Science.

По данным издания, ученые проанализировали 516 образцов 13 видов тканей, включая кожу, мышцы, сосуды, внутренние органы и кровь. Эти материалы были взяты у 76 человек, погибших в возрасте от 14 до 68 лет в результате несчастных случаев. Целью было отследить происходящие с возрастом изменения в составе белков.

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Первые возрастные изменения, как выяснилось, проявляются в возрасте примерно 30 лет в надпочечниках, которые вырабатывают важные гормоны. Однако наиболее заметный сдвиг происходил в период от 45 до 55 лет. Ученые считают, что около 50 лет организм переходит в стадию, когда процессы старения значительно ускоряются.

Наибольшие возрастные изменения затронули кровеносные сосуды, особенно аорту — главную артерию, по которой кровь поступает от сердца ко всем органам. Существенные изменения также зафиксированы в поджелудочной железе и селезенке. По мнению авторов исследования, это может быть связано с ухудшением метаболических и иммунных функций.

Ученые также обнаружили, что в тканях с возрастом накапливаются определенные белки. Один из них — GAS6 — был подробно изучен. В экспериментах с клетками и мышами оказалось, что увеличение уровня этого белка связано с ускорением старения сосудов. Исследователи предполагают, что через кровь такие молекулы могут влиять и на другие органы, пишет Naked Science.

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Издание напоминает, что эта тема исследуется не впервые. В прошлом годы были названы иные возрастные рубежи, связанные с резким ускорением процесса старения, — 44 или 60 лет. Различия могут быть связаны с методами исследования. Тем не менее, полученные данные помогают лучше понять, как именно стареет человеческое тело и что происходит внутри него с возрастом, говорится в публикации.

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