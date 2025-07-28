EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые заявили об ускорении процесса старения в определенном возрасте

2 минуты чтения 12:58

Китайские ученые подтвердили, что старение человеческого организма происходит не неравномерно — в определенный момент жизни этот процесс резко ускоряется. Они также выяснили, в каких тканях раньше всего происходят возрастные изменения. Результаты исследования, опубликованного в журнале Cell, изучил проект Naked Science.

По данным издания, ученые проанализировали 516 образцов 13 видов тканей, включая кожу, мышцы, сосуды, внутренние органы и кровь. Эти материалы были взяты у 76 человек, погибших в возрасте от 14 до 68 лет в результате несчастных случаев. Целью было отследить происходящие с возрастом изменения в составе белков.

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

Первые возрастные изменения, как выяснилось, проявляются в возрасте примерно 30 лет в надпочечниках, которые вырабатывают важные гормоны. Однако наиболее заметный сдвиг происходил в период от 45 до 55 лет. Ученые считают, что около 50 лет организм переходит в стадию, когда процессы старения значительно ускоряются.

Наибольшие возрастные изменения затронули кровеносные сосуды, особенно аорту — главную артерию, по которой кровь поступает от сердца ко всем органам. Существенные изменения также зафиксированы в поджелудочной железе и селезенке. По мнению авторов исследования, это может быть связано с ухудшением метаболических и иммунных функций.

Ученые также обнаружили, что в тканях с возрастом накапливаются определенные белки. Один из них — GAS6 — был подробно изучен. В экспериментах с клетками и мышами оказалось, что увеличение уровня этого белка связано с ускорением старения сосудов. Исследователи предполагают, что через кровь такие молекулы могут влиять и на другие органы, пишет Naked Science.

Как ухаживать за кожей
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
Общество11 минут чтения

Издание напоминает, что эта тема исследуется не впервые. В прошлом годы были названы иные возрастные рубежи, связанные с резким ускорением процесса старения, — 44 или 60 лет. Различия могут быть связаны с методами исследования. Тем не менее, полученные данные помогают лучше понять, как именно стареет человеческое тело и что происходит внутри него с возрастом, говорится в публикации.

Ранее ученые выяснили, что люди, которых часто мучают ночные кошмары, стареют более быстрыми темпами. Их исследование показало, что плохие сны являются еще более серьезным «предвестником преждевременной смерти», чем курение, ожирение, неправильное питание и низкая физическая активность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36 25 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования