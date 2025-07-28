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Политика

США назвали успехом урегулирование конфликта в Украине к 2029 году

2 минуты чтения 13:16 | Обновлено: 13:29

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф рассказал о своих надеждах на остаток президентского срока Дональда Трампа, который закончится в середине января 2029 года. Среди них оказалось и урегулирование конфликта между Россией и Украиной, запись интервью опубликована телеканалом Fox News.

Уиткофф разговаривал с Ларой Трамп, телеведущей, которая состоит в браке с сыном президента США Эриком Трампом. Спецпосланник снова назвал российское полномасштабное вторжение войной, которой «не должно было случиться». Также к 2029 году США надеются достичь установления долгосрочного мира в секторе Газа.

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Политик также заявил, что США желают нормализации обстановки на Ближнем Востоке и расширения Авраамских соглашений, заключенных между Израилем и четырьмя арабскими странами. Если это удастся, то Трампу следует вручить Нобелевскую премию, считает Уиткофф.

Интервью Уиткоффа было опубликовано после срыва переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходили в Катаре 24 июля. США выступали на них в качестве посредника, отмечают «Ведомости». Ранее Трамп возложил ответственность за прекращение переговоров на ХАМАС, заявив, что группировка не хочет заключать сделку.

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Перед избранием на должность и в период между подведением предварительных итогов голосования и процедурой инаугурации Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну между Россией и Украиной за сутки. Он заявлял, что способен сделать это из-за наличия хороших отношений между ним и Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским.

Позже он говорил о сроке в полгода, а затем и вовсе назвал свои слова о завершении конфликта за сутки «некоторым сарказмом». Через несколько месяцев президент США начал говорить о трудностях, с которыми он сталкивается при проведении переговоров с Путиным.

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