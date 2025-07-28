Рабочий день в России может сократиться

Средняя продолжительность рабочего дня в России может снизиться до семи часов и 20-25 минут уже во второй половине 2025 года, это примерно на 12 минут меньше текущего показателя, отмечает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в интервью «Газете.ру».

Это связано с динамикой экономического развития страны — в России сокращается потребительский спрос, снижаются объемы производства и деловая активность. Доля работников со снижающимися доходами, по мнению Пищальникова, может достичь 40%.

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«Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса», — рассказал Пищальников.

В «Опоре России» ожидают, что продолжительность рабочего дня в России продолжит снижаться и в 2026 году. Вместе с этим начнет расти количество случаев перехода работников на неполную занятость и гибкие графики работы, считает вице-президент организации.

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Пищальников считает, что Россия нуждается в повышении производительности труда. Также способствовать улучшению дел в данной сфере могут государственные программы переподготовки кадров, налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, упрощение регуляторных процедур и стимулирование инвестиций.

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2025 году продолжительность рабочего дня в России уже сократилась. Сейчас средний рабочий день в стране длится семь часов и 32 минуты, в прошлом году этот показатель был выше на 10 минут.

При этом эксперт уверен, что падение реальных доходов население и сокращение рабочего дня являются признаками глубокого структурного кризиса российской экономики, а не временными трудностями. Без серьезных преобразований, по словам Пищальникова, Россию могут ждать экономическая стагнация и снижение уровня жизни населения.