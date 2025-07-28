EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Рабочий день в России может сократиться

2 минуты чтения 17:18

Средняя продолжительность рабочего дня в России может снизиться до семи часов и 20-25 минут уже во второй половине 2025 года, это примерно на 12 минут меньше текущего показателя, отмечает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в интервью «Газете.ру».

Это связано с динамикой экономического развития страны — в России сокращается потребительский спрос, снижаются объемы производства и деловая активность. Доля работников со снижающимися доходами, по мнению Пищальникова, может достичь 40%.

Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald’s или Starbucks
Экономика9 минут чтения

«Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса», — рассказал Пищальников.

В «Опоре России» ожидают, что продолжительность рабочего дня в России продолжит снижаться и в 2026 году. Вместе с этим начнет расти количество случаев перехода работников на неполную занятость и гибкие графики работы, считает вице-президент организации.

Названы самые богатые страны мира
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
Экономика5 минут чтения

Пищальников считает, что Россия нуждается в повышении производительности труда. Также способствовать улучшению дел в данной сфере могут государственные программы переподготовки кадров, налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, упрощение регуляторных процедур и стимулирование инвестиций.

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2025 году продолжительность рабочего дня в России уже сократилась. Сейчас средний рабочий день в стране длится семь часов и 32 минуты, в прошлом году этот показатель был выше на 10 минут.

При этом эксперт уверен, что падение реальных доходов население и сокращение рабочего дня являются признаками глубокого структурного кризиса российской экономики, а не временными трудностями. Без серьезных преобразований, по словам Пищальникова, Россию могут ждать экономическая стагнация и снижение уровня жизни населения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования