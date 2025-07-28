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Общество

Россияне рассказали о реакции на рабочие сообщения во время отпуска

2 минуты чтения 23:30

Российский сервис для видеоконференций «Контур. Толк» провел опрос и выяснил, что большинство россиян получают сообщения по работе, находясь в отпуске, и реагируют на них.

Согласно результатам опроса, в котором в июле приняли участие 1200 респондентов, только 9% опрошенных рассказали, что их коллеги уважают их право на отдых и не пишут им, пока те находятся в отпуске. При этом 68% респондентов заявили, что они получают сообщения по работе регулярно или периодически.

В то же время участники опроса отметили, что стараются деликатно реагировать на такие сообщения. 46% из них отвечают собеседнику, что они ответят на сообщения позже, а 26% включаются в решение рабочих задач, если они требуют срочного отклика. Еще 8% опрошенных ответили, что они реагируют сразу. Остальные респонденты заявили, что рабочие сообщения в отпуске вызывают у них раздражение. Из-за этого они либо игнорируют рабочие чаты до окончания отпуска, либо вовсе не отвечают на сообщения.

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При этом пятая часть респондентов отметили, что сообщения по работе во время отпуска не дают им полноценно отдохнуть и расслабиться, а иногда им приходится менять планы из-за работы. 50% опрошенных заявили, что испытывают стресс, если сообщения требуют срочного ответа. Треть опрошенных считают, что рабочие сообщения не мешают им отдыхать.

Также более половины респондентов рассказали, что сообщения по работе вызывали негативную реакцию со стороны их близких. В то же время 47% опрошенных подчеркнули, что их знакомые с пониманием относились к ситуации.

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Кроме того, участников исследования спросили о том, высказывали ли они недовольство тем, что получают сообщения по работе на отдыхе. Только 4% опрошенных ответили, что прямо писали о своем отношении к такой коммуникации. Пятая часть респондентов обсуждали это с коллегами или начальством. При этом почти треть участников ответили, что не решились пожаловаться на рабочие сообщения в отпуске, а почти половина решили промолчать.

Треть опрошенных отметили, что они опасались возможного конфликта из-за отключения уведомлений и отсутствия реакции на рабочие вопросы в отпуске. 9% рассказали, что их руководство напрямую высказывало свое недовольство, а еще четверть — что начальство не проговорило это открыто, но сотрудники почувствовали негативную реакцию.

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