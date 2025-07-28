Люди начали отказываться от домашних животных из-за экономической ситуации

В США резко выросло число людей, которым приходится отказываться от своих домашних животных из-за нехватки средств, сообщает CNN. По подсчетам Мелиссы Найсли, сотрудницы приюта Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control в Северной Каролине, число питомцев, переданных владельцами за этот год, увеличилось на 43% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
«Нас просто разрывает от горя, когда мы видим, как люди плачут, что им приходится расставаться со своими питомцами, потому что им нужно переехать в более доступное место, а в этом месте, которое им по карману, держать животных запрещено», — рассказала CNN Меган Ларсон, менеджер по приему животных в приюте Ruff Start Rescue из Миннесоты.
Ларсон сообщила, что к 24 июля ее приют получил 1496 заявлений о передаче животных, причем некоторые владельцы могут вписывать в одно заявление сразу несколько своих питомцев. За аналогичный период прошлого года Ruff Start Rescue получил 1292 заявления.
Найсли рассказала, что за 19 лет работы в приюте заметила, что при падении экономики или массовом сокращении рабочих мест значительно растет число животных, которых владельцы передают приютам.
Еще один фактор, который влияет на отказы от питомцев, — это нехватка ветеринаров, из-за которой растут расходы на лечение, объяснил замглавы Американского общества защиты животных Сезар Переа.
Переа добавил, что после пандемии коронавируса, во время которой люди массово заводили домашних животных, арендодатели стали строже относиться к владельцам собак и кошек. При этом щенки, которые росли во время карантина, не прошли этап социализации, что сказалось на их поведении во взрослом возрасте.
Телеканал призвал обращаться за помощью к приютам и ветеринарам в своих городах, если нет возможности вылечить питомца или купить ему еду и другие товары. Также волонтеры могут заняться обучением животного и временно его разместить у себя дома или в специальном центре. Авторы публикации отметили, что лучше всего попросить о помощи до того, как ситуация станет чрезвычайной.