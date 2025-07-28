Люди начали отказываться от домашних животных из-за экономической ситуации

В США резко выросло число людей, которым приходится отказываться от своих домашних животных из-за нехватки средств, сообщает CNN. По подсчетам Мелиссы Найсли, сотрудницы приюта Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control в Северной Каролине, число питомцев, переданных владельцами за этот год, увеличилось на 43% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Нас просто разрывает от горя, когда мы видим, как люди плачут, что им приходится расставаться со своими питомцами, потому что им нужно переехать в более доступное место, а в этом месте, которое им по карману, держать животных запрещено», — рассказала CNN Меган Ларсон, менеджер по приему животных в приюте Ruff Start Rescue из Миннесоты.

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Ларсон сообщила, что к 24 июля ее приют получил 1496 заявлений о передаче животных, причем некоторые владельцы могут вписывать в одно заявление сразу несколько своих питомцев. За аналогичный период прошлого года Ruff Start Rescue получил 1292 заявления.

Найсли рассказала, что за 19 лет работы в приюте заметила, что при падении экономики или массовом сокращении рабочих мест значительно растет число животных, которых владельцы передают приютам.

Еще один фактор, который влияет на отказы от питомцев, — это нехватка ветеринаров, из-за которой растут расходы на лечение, объяснил замглавы Американского общества защиты животных Сезар Переа.

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Переа добавил, что после пандемии коронавируса, во время которой люди массово заводили домашних животных, арендодатели стали строже относиться к владельцам собак и кошек. При этом щенки, которые росли во время карантина, не прошли этап социализации, что сказалось на их поведении во взрослом возрасте.

Телеканал призвал обращаться за помощью к приютам и ветеринарам в своих городах, если нет возможности вылечить питомца или купить ему еду и другие товары. Также волонтеры могут заняться обучением животного и временно его разместить у себя дома или в специальном центре. Авторы публикации отметили, что лучше всего попросить о помощи до того, как ситуация станет чрезвычайной.