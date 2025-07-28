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Общество

Психотерапевт рассказала о пользе пауз в отношениях с близкими

2 минуты чтения 18:25 | Обновлено: 18:32

Британская журналистка и психотерапевт Мойя Сарнер в колонке для The Guardian рассказала о пользе временного «перерыва» в отношениях. По ее мнению, короткая дистанция с партнером, ребенком, друзьями или коллегами необходима для личного роста и развития эмоциональной устойчивости обоих участников взаимодействия.

Сарнер проводит параллель с психотерапией и напоминает, что в психоанализе, например, паузы являются важной частью терапевтического процесса. Отсутствие специалиста может вызывать у пациента чувства покинутости, тревоги, злости или ненужности. Однако именно проживание этих эмоций делает возможной внутреннюю работу. Без таких пауз пациент лишается возможности развиваться, а вытесненные эмоции остаются непризнанными, поясняет специалист.

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По словам Сарнер, это «правило паузы» распространяется и на другие типы близости. Она приводит пример адаптации своей дочери к детскому саду. Несмотря на сильное беспокойство обеих сторон, постепенное привыкание к разлуке позволило ребенку освоить чувство «отдельности» и начать формировать самостоятельную личность.

Автор отмечает, что отказ от пауз нередко связан с убеждением в собственной незаменимости. Это может быть особенно характерно для родителей и близких, чья забота становится способом избежать контакта с личными границами и внутренней пустотой. Вера в то, что близкие не справятся без вашей помощи, может маскировать страх быть ненужным и уязвимым, подчеркивает психотерапевт.

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Иногда невозможность взять паузу и отдохнуть может быть связана не только с внутренними барьерами, но и с внешними обстоятельствами. Например, когда речь идет о родителях детей с инвалидностью. Однако даже в таких случаях законодательство признает необходимость отдыха как законное право, подчеркивает Моя Сарнер.

Она убеждена, что, вопреки распространенному страху, иногда лучший способ позаботиться о близких — это «уйти на время и позаботиться о себе».

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