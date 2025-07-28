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Политика

СМИ рассказали о неформальных отношениях Трампа с европейскими лидерами

2 минуты чтения 12:22

Телефонные беседы по личному номеру, переписка в мессенджерах и совместная игра в гольф позволили европейским лидерам наладить неформальные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Издание напоминает, что американский президент еще во время своего первого срока делился с европейскими политиками своим личным телефонным номером и призывал звонить ему напрямую. Главы европейских государств воспользовались этим предложением и продолжают неформальное общение с ним до сих пор.

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«Он общается с гораздо большим числом лидеров, чем многие представляют. Многие звонки касаются конкретных дел, но есть и более неформальные, личные беседы», — рассказал один из собеседников Politico. 

Так, по данным издания, Трамп регулярно общается, в частности, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, а также премьер-министрами Великобритании и Израиля Киром Стармером и Биньямином Нетаньяху. Politico пишет, что глава Белого дома регулярно звонит им сам.

Один из источников газеты сравнил стиль общения Трампа и Макрона с тем, как это делают «братаны». «Это было странно-забавно — Трамп растягивал: “Эмманюэль-ль-ль”, а Макрон отвечал: “Дональд-д-д”, и так по очереди», — рассказал он.

Другой собеседник издания отметил, что уровень комфорта и личной симпатии, которого достигли американский и французский лидеры, позволяет Макрону «иногда быть более жестким» по отношению к Трампу на публике. При этом источник добавил, что Макрон «ценит отношения, которые они выстроили — в основном в частных беседах».

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В свою очередь, глава британского правительства Кир Стармер, по данным Politico, использует личную переписку с Трампом в мессенджерах для решения политических вопросов. Так, после ссоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме премьер-министр Великобритании писал американскому лидеру в  WhatsApp, пытаясь сгладить последствия перепалки. А во время визита Трампа в Шотландию Стармер запланировал с ним совместную игру в гольф – любимый вид спорта американского президента.

Как утверждает Politico, неформальное общение позволяет европейским лидерам влиять на позицию Трампа по тем или иным вопросам. В частности, результатом таких контактов издание называет изменение риторики американского лидера в отношении НАТО, которое стало очевидным во время последнего саммита альянса в Гааге.

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