Наличие высшего образования у женщин связали с одиночеством

Женщины впервые в истории обогнали мужчин по уровню образования, но стали чаще жаловаться на невозможность найти «равного» себе партнера. Колумнистка The Independent Хелен Кофи проанализировала, как стремительный рост числа женщин с высшим образованием влияет на гетеросексуальные знакомства и партнерство.

По данным ОЭСР, женщины сегодня составляют большинство студентов в университетах почти во всех странах организации. В Великобритании, например, в вузы поступают на 13% больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины на 4% чаще бросают учебу в первый год. В США ситуация похожая — на треть больше женщин получают высшее образование по сравнению с мужчинами.

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Параллельно растет число женщин, заявляющих о трудностях с поиском партнера. В США, например, 45% одиноких женщин с высшим образованием не состоят в отношениях именно из-за невозможности найти подходящего мужчину. Во всяком случае, именно на эту причину одиночества они указывают чаще всего, говорится в публикации The Independent.

Автор статьи ссылается, в частности, на выводы писателя Джона Биргера, который в книге Date-onomics: How Dating Became a Lopsided Numbers Game отмечает, что перекос в образовании дал мужчинам больше власти в мире знакомств. Он подчеркивает, что при «дефиците» мужчин культура становится менее моногамной, а женщины чаще воспринимаются как сексуальные объекты.

Профессор Йельского университета Марсия Инхорн подтверждает эти выводы. В книге Motherhood on Ice она описала интервью со 150 образованными женщинами, из которых 114 замораживали яйцеклетки. Оказалось, что главной причиной такого решения стало не стремление к карьере, как предполагалось, а отсутствие надежного партнера. Из 18% состоящих в отношениях женщин половина не была уверена в будущем пары, а другая половина говорила, что мужчины не готовы к родительству.

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В попытке сохранить контроль над своей жизнью и не «снижать планку», многие женщины предпочитают формировать настолько насыщенное расписание, что встроить в него романтические отношения не представляется возможным. Это подтверждают как исследования, так и культурные маркеры вроде песни Майли Сайрус Flowers или популярных TikTok-видео, где пользовательницы с иронией показывают, как предпочитают уход за кожей и суши свиданиям, рассуждает Хелен Кофи. Она приводит в пример завирусившееся в сети видео о сложностях построения отношений с женщиной, которая долгое время была одна.

Есть исследования, которые подтверждают, что дефицит партнеров, действительно, влияет на поведение самих женщин. Понимая, что растить детей, вероятнее всего, придется в одиночку, они начинают больше фокусируются на карьере и заработке. В качестве решения проблемы Кофи и ее собеседники предлагают, в частности, мыслить шире при выборе партнера и не отсеивать сразу кандидатов с менее высоким статусом.

«Я не считаю, что диплом университета делает человека лучшим партнером. Есть множество достойных представителей рабочих профессий — и, возможно, именно они окажутся куда более надежными, чем врачи и юристы, чье поведение испортил переизбыток выбора», — цитирует автор статьи писателя Джона Биргера.