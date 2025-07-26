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Общество

Кот неделю плыл без воды и еды в контейнере грузового корабля

2 минуты чтения 13:19

Сотрудники паромной линии Усть-Луг – Балтийск обнаружили в одном из контейнеров грузового судна кота, который предположительно приплыл из Ленинградской области. По их словам, животное провело в темноте без еды и воды около недели. Об этом пишет «Фонтанка».

Кота обнаружили в порту Балтийска во время приемки — он прятался в контейнере среди груза. Предположительно, животное приплыло в Калининградскую область из Ленинградской. «Кот видно, что домашний, пошел на руки, вел себя спокойно», – рассказали сотрудники паромной линии Усть-Луга – Балтийск.

Отмечается, что кота накормили и напоили. Один из сотрудников паромной линии решил временно приютить животное в своем доме. Если найдется прежний хозяин в Ленинградской области, питомца пообещали отправить обратно. Нового пассажира уже прозвали Мафиком — так в порту называют платформы, на которых размещаются контейнеры.

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В прошлом году в США женщине вернули кота по кличке Шото, который бесследно исчез в 2022 году во время сильных январских морозов. Истощенное животное спустя два года обнаружил прохожий в трех тысячах километрах от дома. Мужчина подобрал кота и доставил его в приют Dakin Humane Society, где сотрудники просканировали микрочип и нашли контакты хозяйки питомца — Карлы.

Женщина призналась, что поначалу игнорировала звонки из приюта, принимая их за спам. Однако в какой-то момент все же ответила и узнала, что Шото жив и находится в другом штате. Карла тут же отправилась в дорогу и спустя 26 часов воссоединилась со своим питомцем.

До этого в США кот по кличке Рейн Бо потерялся в Йеллоустоунском национальном парке во время прогулки с хозяевами. Семья считала его пропавшим на протяжении почти двух месяцев, однако животное самостоятельно преодолело около 1300 километров и вернулось домой.

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По словам владельцев, в июне во время семейной прогулки кот неожиданно убежал за деревья, а затем бесследно исчез. Поиски животного не дали результатов. Лишь в начале августа семья получила сообщение от службы Pet Watch о том, что кот был найден в городе Розвилл. Животное подобрала местная жительница и передала в приют, где сотрудники просканировали микрочип и связались с владельцами.

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