Кардиолог назвал вредные для сердца привычки

Повседневные привычки могут негативно сказываться на здоровье сердца, однако это влияние не всегда кажется очевидным. Британский кардиолог Кристофер Бройд по просьбе издания Independent назвал пять факторов, увеличивающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Один из них — это социальная изоляция. Исследования показывают, что одиночество может вызывать стресс, повышать давление и ухудшать иммунную функцию, а это, в свою очередь, вредит сердцу. По словам врача, осознанные усилия по восстановлению социальных связей со временем улучшают не только психологическое состояние, но и общее здоровье.

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Среди факторов риска Кристофер Бройд назвал и недостаток солнечного света. Он объяснил связь так: привычка жить в темное время суток и избегать солнечного света провоцирует снижение уровня витамина D, что также может привести к повышению давления, воспалительным процессами и, как следствие, развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он рекомендует находиться на улице хотя бы 15-30 минут в день, особенно в утренние часы.

Недостаток сна, по словам кардиолога, тоже имеет значение. Плохой или прерывистый сон нарушает процессы восстановления организма и может способствовать повышению давления и ожирению. Бройд советует придерживаться стабильного графика сна и избегать стимуляторов вроде кофеина и никотина во второй половине дня.

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Вреден для сердца также затяжной хронический стресс. Он может повышать давление и увеличивать риск инфаркта или инсульта. Кроме того, стресс часто приводит к компенсаторным привычкам, таким как курение или переедание. Врач отмечает, что справиться с напряжением помогает регулярная физическая активность, а также техники осознанности — например, медитация или дыхательные упражнения.

И, наконец, пятый фактор — это недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни способствует набору веса, повышению холестерина и артериального давления, что в целом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорит собеседник Independent. Он поясняет, что речь идет не о ежедневных изнурительных тренировках в зале, а о простых активностях вроде прогулок или растяжки.