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Общество

Кардиолог назвал вредные для сердца привычки

2 минуты чтения 18:37 | Обновлено: 18:38

Повседневные привычки могут негативно сказываться на здоровье сердца, однако это влияние не всегда кажется очевидным. Британский кардиолог Кристофер Бройд по просьбе издания Independent назвал пять факторов, увеличивающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Один из них — это социальная изоляция. Исследования показывают, что одиночество может вызывать стресс, повышать давление и ухудшать иммунную функцию, а это, в свою очередь, вредит сердцу. По словам врача, осознанные усилия по восстановлению социальных связей со временем улучшают не только психологическое состояние, но и общее здоровье.

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Среди факторов риска Кристофер Бройд назвал и недостаток солнечного света. Он объяснил связь так: привычка жить в темное время суток и избегать солнечного света провоцирует снижение уровня витамина D, что также может привести к повышению давления, воспалительным процессами и, как следствие, развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он рекомендует находиться на улице хотя бы 15-30 минут в день, особенно в утренние часы.

Недостаток сна, по словам кардиолога, тоже имеет значение. Плохой или прерывистый сон нарушает процессы восстановления организма и может способствовать повышению давления и ожирению. Бройд советует придерживаться стабильного графика сна и избегать стимуляторов вроде кофеина и никотина во второй половине дня.

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Вреден для сердца также затяжной хронический стресс. Он может повышать давление и увеличивать риск инфаркта или инсульта. Кроме того, стресс часто приводит к компенсаторным привычкам, таким как курение или переедание. Врач отмечает, что справиться с напряжением помогает регулярная физическая активность, а также техники осознанности — например, медитация или дыхательные упражнения.

И, наконец, пятый фактор — это недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни способствует набору веса, повышению холестерина и артериального давления, что в целом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорит собеседник Independent. Он поясняет, что речь идет не о ежедневных изнурительных тренировках в зале, а о простых активностях вроде прогулок или растяжки.

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