Бывший посол США в РФ назвал ошибкой свой призыв отказаться от российского гражданства

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ошибкой сделанное в разговоре с журналистом Юрием Дудем заявление о том, что эмигранты из России должны отказываться от российского гражданства, чтобы доказать свою лояльность США. Текст об этом политик опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Россиянам, приверженным демократии, не следует отказываться от гражданства, чтобы жить в изгнании в США, поскольку, я надеюсь, что в конце концов они вернутся в Россию и будут строить там демократию», — написал Макфол. В следующем предложении он заявил, что россияне «слишком много жалуются» на условия жизни в эмиграции.

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Во время интервью Дудю Макфол заявил, что переезжающий в США россиянин должен сделать выбор между лояльностью США и Путину. Он заявил, что считает невозможным существование двух этих вещей одновременно. «Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет», — сказал Макфол. Он подчеркнул, что озвучивает свое личное мнение.

Людей, желающих проживать в США на постоянной основе и отказаться от российского гражданства, Макфол предложил поддержать и предоставить им возможность открыть банковский счет, а также получить грин-карту в стране.

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Также Макфол дал свою оценку эффективности санкций, введенных в адрес России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Макфол согласился с тем, что введенные США, государствами ЕС и другими странами ограничения не достигли своей цели, но настоял на том, что без них у России было бы больше денег. Он отказался считать проявлением «двойных стандартов» введение санкций против россиян, не входящих в правительство страны