Журналист Юрий Дудь взял интервью у Майкла Макфола, бывшего посла США в России, автора книг об истории России в новейшее время и основателя экспертной группы по разработке санкций против России за вторжение в Украину в 2022 году.

Во время разговора Дудь спросил у собеседника о целях санкций, которые осложняют жизнь обычным россиянам, а также попросил его оценить их эффективность. Макфол согласился с тем, что введенные США, государствами ЕС и другими странами ограничения не достигли своей цели, но настоял на том, что без них у России было бы больше денег. В 2022 году экспорт углеводородов принес России рекордные доходы за время ведения такой статистики, показатели 2024 года были близки к ним и значительно превышали довоенные.

Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой 30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения» Мир 13 минут чтения

Макфол отказался считать проявлением «двойных стандартов» введение санкций против россиян, не входящих в правительство страны. До этого в ходе разговора бывший посол США заявил, что выступал против вторжения его страны в Ирак в 2003 году — Дудь в ответ отметил, что за вторжение в эту страну против обычных граждан США и стран Европы не вводилось ограничений.

Бывший посол США признал, что санкции, которые он и группа экспертов под его руководством предлагали ввести против России, не достигли своей цели. «Цель — закончить войну. Война продолжается, значит, мы не достигли своей цели», — сказал Макфол.

Я работаю учителем математики в США В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться Общество 9 минут чтения

Он заявил, что логика введения санкций строилась на предположении, что если страны мира будут оказывать «давление» на россиян, то это сократит ресурсы, которыми Россия располагает для ведения войны против Украины. Макфол отметил, что считает ошибкой ситуацию, в которой мир не создал больше возможностей для эмиграции россиян. Политик заявил, что санкционный режим должен был быть более «умным».

