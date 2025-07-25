Лукашенко рассказал о подготовке Беларуси к войне

Александр Лукашенко во время поездки в хозяйство «Озерицкий-Агро» в Минской области сообщил, что Беларусь «на всякий случай» готовится к войне. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь», — сказал Лукашенко, обращаясь к журналисткам. Он сделал паузу после следующей фразы: «Война начнется — пойдете как минимум…», — после этого одна из журналисток добавила: «хлеба убирать», и Лукашенко согласился. «Мы надеемся, что не начнется», — ответила одна из корреспонденток. «Я тоже надеюсь, но к войне готовимся. На всякий случай», — заявил Лукашенко.

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Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог во время встречи с Лукашенко в Минске сказал, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что «кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко разрастись, если мы не будем мудрыми и справедливыми». В публичной части разговора Лукашенко пообещал главе американской делегации «полную безопасность» и добавил, что во время его визита «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нее».

В прошлом году Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне. По его словам, армия занимается «необходимой подготовкой соответствующих подразделений», а также получает разные виды оружия и техники. При этом он отметил, что Беларусь не угрожает другим странам.

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Ранее на встрече с беларусскими военными Лукашенко сказал, что в случае войны Беларуси придется противостоять странам Балтии и «прихватить» территории на северо-востоке Польши. Также он отметил, что длина Сувалкского коридора — участка границы Литвы и Польши между Беларусью и российской Калининградской областью — 42 километра.