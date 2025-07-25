Пассажиров хотят обязать платить за ремонт аэропортов

В Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности одобрили законопроект, согласно которому в России могут ввести дополнительный сбор при покупке авиабилетов в размере 150 рублей, который должен пойти на ремонт и строительство новых аэропортов. Закон может вступить в силу 1 сентября этого года, передает «Парламентская газета».

По ее данным, инициатором нововведения выступило российское правительство еще в феврале этого года. Средства, полученные с помощью нового сбора, хотят распределить между 75 аэропортами, которые должны построить или отремонтировать в ближайшие пять лет.

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Заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев пожаловался в ходе заседания Комитета, что на ремонт и строительство всех аэропортов власти «выделяют всего 250 миллиардов рублей». По его словам, нехватка средств заставила российское правительство прибегнуть к «принципиально новому механизму», который раньше не применялся.

Среди других мер, рассмотренных в Комитете, — объединение аэропортов в отдельные группы, внутри которых власти намерены перераспределять полученные от сервисного сбора средства. Контроль за распределением и расходами денег предполагается передать Федеральному агентству воздушного транспорта.

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«Таким образом мы обеспечим граждан качественным и безопасным транспортом и к тому же сможем поддержать так называемые малодеятельные аэропорты, где пассажиропоток низкий и прибыль, соответственно, тоже», — пояснил Зверев.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт пообещал создать в России фонд реконструкции аэродромной сети, который должен был помочь отремонтировать 56 аэропортов к 2030 году.

