EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Пассажиров хотят обязать платить за ремонт аэропортов

2 минуты чтения 17:56 | Обновлено: 18:06

В Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности одобрили законопроект, согласно которому в России могут ввести дополнительный сбор при покупке авиабилетов в размере 150 рублей, который должен пойти на ремонт и строительство новых аэропортов. Закон может вступить в силу 1 сентября этого года, передает «Парламентская газета».

По ее данным, инициатором нововведения выступило российское правительство еще в феврале этого года. Средства, полученные с помощью нового сбора, хотят распределить между 75 аэропортами, которые должны построить или отремонтировать в ближайшие пять лет.

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

Заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев пожаловался в ходе заседания Комитета, что на ремонт и строительство всех аэропортов власти «выделяют всего 250 миллиардов рублей». По его словам, нехватка средств заставила российское правительство прибегнуть к «принципиально новому механизму», который раньше не применялся.

Среди других мер, рассмотренных в Комитете, — объединение аэропортов в отдельные группы, внутри которых власти намерены перераспределять полученные от сервисного сбора средства. Контроль за распределением и расходами денег предполагается передать Федеральному агентству воздушного транспорта.

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
Мир6 минут чтения

«Таким образом мы обеспечим граждан качественным и безопасным транспортом и к тому же сможем поддержать так называемые малодеятельные аэропорты, где пассажиропоток низкий и прибыль, соответственно, тоже», — пояснил Зверев.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт пообещал создать в России фонд реконструкции аэродромной сети, который должен был помочь отремонтировать 56 аэропортов к 2030 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36
Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования