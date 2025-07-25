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Общество

Россиянки пожаловались на осложнения после «уколов красоты»

2 минуты чтения 14:04

Десятки женщин из разных регионов России столкнулись с тяжелыми побочными эффектами инъекций препарата «Сферогель». Он используется для устранения мешков под глазами. Вместо ожидаемого результата пациентки получили отеки и синяки, от которых не могут избавиться месяцами. Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

Пострадавшие поделились очень похожими историями. Через несколько дней после инъекции «Сферогеля» под глазами появлялись выраженные припухлости и синяки, которые практически невозможно убрать. Так, 28-летняя Екатерина из Пензы уже второй месяц безуспешно пытается справиться с последствиями косметологической процедуры. На видео, опубликованном ею в соцсетях, заметны сильные отеки под глазами. Косметолог объяснила это индивидуальной реакцией организма, однако стандартные схемы лечения — антигистаминные препараты и антибиотики — не помогают девушке, отмечает Shot.

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Аналогичная ситуация у 40-летней Кристины из Брянска. Она сделала процедуру с использованием «Сферогеля» еще в прошлом году — и с тех пор не может восстановить лицо. Женщины сообщают, что потратили уже сотни тысяч рублей на лечение, однако избавиться от последствий не удается. У препарата нет антидота, уточняет телеграм-канал.

«Сферогель» — это отечественный препарат для биорегенерации тканей на основе коллагена и гиалуроновой кислоты. Как пояснил Shot пластический хирург Владимир Плахотин, он вводится между кожей и венозной сетью. Первоначально он может создать впечатление омоложения и устранения мешков, но позже начинает активно задерживать влагу из окружающих тканей, что и провоцирует постоянные отеки. Врач подчеркивает, что подобные процедуры всегда связаны с риском осложнений, и результат может быть непредсказуемым.

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Ранее газета «Коммерсантъ» писала о тревожной ситуации на рынке косметологических услуг. По словам опрошенных изданием экспертов, в последние годы из-за санкций наблюдается рост серой и контрафактной продукции для эстетической медицины. Каждая вторая услуга оказывается нелегальной. Однако интерес россиянок к косметологии растет, и они готовы идти на риски. Причем речь идет не только об уколах непроверенными препаратами на дому у косметологов, но и о самостоятельной закупке неизвестных составов для инъекций на маркетплейсах.

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