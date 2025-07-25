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Общество

Россияне рассказали о своем отношении к курортным романам

2 минуты чтения 10:53 | Обновлено: 10:57

Почти 18% россиян положительно относятся к романам во время отпуска, тогда как 49% опрошенных их осуждают. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые опубликовал РБК. 

По сравнению с аналогичным опросом, который проводился в 2014 году,, число респондентов, не считающих курортные романы предосудительными, сократилось на 10 процентных пунктов — тогда их одобрили 28% опрошенных.

Согласно свежему исследованию, в 2025 году курортные романы чаще получают одобрение у мужчин, чем у женщин. «Мужчин, одобряющих курортные романы, вдвое больше, чем женщин», — отмечается в исследовании. 

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Такую форму отношений чаще приветствуют одинокие люди, чем состоящие в браке. При этом, согласно результатам опроса, 42% россиян считают, что супруги должны отдыхать исключительно вместе. Еще 49% респондентов предпочитают совместные поездки, но не исключают редкий отдых по отдельности.

В то же время 7% опрошенных считают, что супруги должны в основном отдыхать раздельно, хотя и не исключают при этом редких совместных поездок. И лишь 2% респондентов уверены, что женатым парам вообще не следует ездить в отпуск вместе.

Как отмечают авторы исследования, сторонники раздельного отдыха почти в четыре раза чаще относятся с пониманием к «любовной интрижке» во время отпуска, чем те, кто всегда предпочитает отдыхать с партнером.

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Ранее россияне назвали свои траты на отпуск. Так, почти 40% участников опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», сообщили, что тратят на отдых от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Еще четверть респондентов заявили, что тратят меньше 50 тысяч рублей и только 3% россиян выделяют на отпуск от 300 до 500 тысяч рублей.

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