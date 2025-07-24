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Политика

В Германии заявили о способности Украины «влиять» на территорию России

2 минуты чтения 08:12

Украина получит возможность «оказывать влияние» на территорию России. Об этом в интервью изданию Zeit заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. У нее также будут возможности воздействовать на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине»,— сказал он.

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Обсуждение возможных поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus ведутся не первый год. Еще в 2023 году эксперты говорили, что к решению передать Украине это оружие Германию могут подтолкнуть поставки ВСУ американских ракет ATACMS. Однако пока этого так и не произошло.

14 июля министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность передачи Украине ракет Taurus. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Берлин и Киев работают над такими поставками.

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В мае немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия больше не ограничивают Киев в вопросе дальности нанесения ударов поставляемым западными союзниками оружием, что позволяет Украине использовать его для атак по целям в глубине российской территории.

В Кремле это заявление Мерца назвали «дальнейшим провоцированием войны». «Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — заявил тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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