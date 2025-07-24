Украина получит возможность «оказывать влияние» на территорию России. Об этом в интервью изданию Zeit заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
«Бесспорно, Украина имеет право защищаться от нападений. У нее также будут возможности воздействовать на территорию России, но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы поставляем Украине»,— сказал он.
Обсуждение возможных поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus ведутся не первый год. Еще в 2023 году эксперты говорили, что к решению передать Украине это оружие Германию могут подтолкнуть поставки ВСУ американских ракет ATACMS. Однако пока этого так и не произошло.
14 июля министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность передачи Украине ракет Taurus. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Берлин и Киев работают над такими поставками.
В мае немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия больше не ограничивают Киев в вопросе дальности нанесения ударов поставляемым западными союзниками оружием, что позволяет Украине использовать его для атак по целям в глубине российской территории.
В Кремле это заявление Мерца назвали «дальнейшим провоцированием войны». «Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — заявил тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.