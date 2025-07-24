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Общество

«Сникерсы» и другие батончики исчезнут из магазинов «Перекресток» и «Пятерочка»

2 минуты чтения 15:50 | Обновлено: 16:12

Владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group заявил, что остановил закупку сладостей американской компании Mars, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу X5. По мнению компании, Mars предложил закупить ей свою продукцию по завышенным ценам.

«Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли», — сказали РБК в пресс-службе X5.

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В группе X5 пояснили, что приостановили закупки шоколадных батончиков, конфет (весовых и в наборах), драже и жевательной резинки. Компания Mars производит батончики Snickers, Twix, Bounty, Mars и Milky Way, драже M&Ms и Skittles, жвачку Orbit, Eclipse, Wrigley’s. Также компании  принадлежит торговая марка «Коркунов».

Пресс-служба Mars подтвердила изданию приостановку продаж кондитерской продукции. При этом там уточнили, что X5 продолжает закупать корма для животных: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba и Royal Canin.

Запасы «Сникерсов» и других сладости от Mars закончатся в «Перекрестках» и «Пятерочках» в августе-сентябре, прогнозирует ретейлер. Если компании не договорятся о возобновлении постановк, X5 планирует заменить продукцию своего партнера аналогичными товарами других производителей.

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Два года назад ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что подмосковная прокуратура проверяет Mars на предмет финансирования украинской армии. 

Один из конкурентов Mars, компания Nestle, заявила сегодня, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут привести к подорожанию ее продукции во второй половине этого года. Nestle производит в том числе батончики KitKat, кофе Nescafe и кофейные капсулы Nespresso, а также корма для животных Purina.

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