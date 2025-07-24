Мужчина ранил стрелами от лука двух женщин в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина ранил стрелами от лука двух сотрудниц пропускного поста предприятия. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 23 июля на улице Курчатова. По версии следствия, между мужчиной и сотрудницами проходной произошел конфликт. «На проходной предприятия в Выборгском районе города Санкт-Петербурга произошел конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником. Мужчина на почве личной неприязни вонзил в них лучные стрелы, после чего скрылся», — говорится в сообщении силовиков.

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Близкий к силовикам телеграм-канал Shot, а также РИА «Новости» опубликовали записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на проходной завода. Судя по кадрам, мужчина с луком за спиной и стрелами в руках вошел на территорию предприятия, где находились две женщины. Злоумышленник сначала напал на одну, ранив ее двумя стрелами в руку и в бок, а затем зашел в будку охраны, где ранил вторую женщину, также воткнув в нее лучную стрелу руками.

Телеграм-канал утверждает, что нападавшему 39 лет, его зовут Александр. По данным Shot, обеим потерпевшим оказали медицинскую помощь, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Однако официальных сообщений о состоянии пострадавших женщин на момент публикации заметки не поступало.

Нападавшего вскоре задержали полицейские и доставили в отдел. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.