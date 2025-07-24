Лесбиянка рассказала об учебе с российскими силовиками и вынужденной эмиграции

Диана (фамилия не указана по просьбе героини) училась в Институте права и национальной безопасности на специальности «правоохранительная деятельность», где готовили юристов для госструктур. Их и учили агитировать за «Единую Россию» и разгонять митинги. Но Диана постепенно поняла, что не хочет быть «на стороне Путина», к тому же она лесбиянка. Поэтому она решила уехать в Испанию. О том, как происходило ее изменение взглядов и как она выстраивает свою жизнь в новой стране, Диана рассказала «Холоду».

Диане было 16 лет, когда мать отправила ее учиться в Институт права и национальной безопасности на специальность «правоохранительная деятельность». Она говорила: «Поедешь, станешь самостоятельной, научишься держать себя в узде».

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию» Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды Общество 9 минут чтения

К тому времени Диана уже знала, что ей нравятся девушки. Но она оказалась в консервативной и патриархальной среде, где даже в военной форме девушки стремились оставаться очень женственными, а занятия четко разделяли на мужские и женские. В частности, преподаватель говорил: «Сейчас мальчики идут разбирать автоматы, а девочки — писать конспект». Но Диане хотелось тоже научиться разбирать автомат.

Ей стало казаться, что она не лесбиянка, а трансгендерная персона. Но встретила девушку с другого факультета, с которой у нее завязались отношения и которая рассказала ей, что такое феминизм, давление общества и принятие своего тела. «Так я поняла, что никакая я не трансперсона и что хочу помогать другим девушкам», — говорит Диана.

В институте от студентов требовали участвовать в агитации за «Единую Россию» и разгоне протестных акций. Диана все еще хотела закончить обучение и не расстраивать маму, но уже не могла не относиться критически к происходящему. «Во время референдума по поправкам в Конституцию от нас требовали прислать фотографии бюллетеней, которые подтверждали бы, что мы поддержали поправки», — рассказывает Диана. Она проголосовала против и не предоставила фото: сказала, что раз закон подразумевает тайну волеизъявления, то она не обязана делиться этой информацией с институтом.

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Еще одной обязанностью студентов было участвовать в «мероприятиях по обеспечению безопасности населения» — например, стоять где-нибудь в оцеплении. Как говорит Диана, их «использовали на всех событиях, где нужно было продемонстрировать, что ментов много». Также они проходили практику в штабе «Единой России» — помогали проводить предвыборную агитацию. Диана относилась к этому как к обязательству, раз уж учится в этом институте, но выбирала занятия, которые требовали от нее в наименьшей степени идти на сделку с совестью: например, составляла график агитационных мероприятий.

Перелом произошел зимой 2021 года, когда студентам сообщили, что они должны присутствовать в таком-то месте «для обеспечения безопасности мирного населения». Это была акция в поддержку Алексея Навального, где они должны были стоять в качестве стены, которая мешает протестующим куда-то пройти. Как она говорит, их «зумерское поколение» хорошо знало о Навальном после его видео про путинскую аквадискотеку — расследовании о дворце Путина в Геленджике.

«Я представила, как встану сейчас на акции протеста и буду с каменным лицом поощрять все, что делает правительство, — рассказывает Диана. — И поняла: даже если я не хочу принимать сторону Навального — выбирать сторону Путина точно не хочу».

Она не стала в этом участвовать. Просто потом принесла в деканат справки, что была больна.

Окончив институт, Диана попробовала работать в городской администрации Сочи, откуда она родом, но официоз ее отвращал, и она пошла работать администратором в кафе.

Когда началась война с Украиной, Диане пришла повестка, и она решила, что нужно эмигрировать. Она выбрала Испанию, потому что там было легко попросить убежище, полетев через эту страну транзитом (попасть в Испанию транзитом уже нельзя. — Прим. «Холода»). Так она и сделала.

Сейчас она живет в городе Хихон на севере Испании, получает пособие, ждет разрешения на работу и пока подрабатывает, занимаясь боксом с детьми. Недавно она сходила на свой первый прайд. «Когда наша колонна шла мимо жилых домов, на балконы стали выходить бабулечки и трясли радужными флагами из окон. Это было так приятно!» — говорит Диана. Подробнее ее историю читайте в материале «Холода».