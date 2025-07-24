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Общество

Эффект «кипящей лягушки» заставляет людей игнорировать климатический кризис

2 минуты чтения 23:34 24 июля

По данным опросов, рост числа экстремальных климатических явлений, включая наводнения, лесные пожары и ураганы, не повышает осведомленность людей об угрозах, связанных с изменением климата. Вместо этого люди меняют свое представление о том, что считается нормой, сообщает The Guardian со ссылкой на недавние исследования.

Издание называет эту тенденцию «эффектом кипящей лягушки» — так обозначают случаи, когда постепенное ухудшение ситуации вызывает привыкание, а людям удается к ней приспособиться. При этом такая тенденция затрудняет отслеживание постепенных изменений климата, отмечает The Guardian.

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Издание ссылается на исследование ученых из Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании, которые задались вопросом, можно ли сделать изменение климата более очевидным. Они провели эксперимент, на который их вдохновили архивы местных газет. Там описывалось, как одно из озер замерзало зимой, и люди могли кататься по нему на коньках.

В ходе эксперимента ученые показали одной части участников графики зимних температур в вымышленном городе, а другой — диаграмму, показывающую, замерзает ли вымышленное озеро каждый год. В итоге оказалось, что вторая группа участников считала климатические изменения более реальными и неизбежными.

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The Guardian пишет, что такие результаты должны помочь разработать более эффективные способы информирования о влиянии изменения климата в будущем. Для этого, как утверждает издание, ученым нужно находить «черно-белые примеры» — простые параллели между изменениями и их последствиями.

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