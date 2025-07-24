СМИ: Россия оказалась на пороге бензинового кризиса

В ближайшие дни Россия может ввести запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей топлива, чтобы справиться с ростом цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. Агентство отмечает, что сейчас в стране уже есть ограничения на экспорт топлива, но они распространяются на небольшую часть экспортного бензина, тогда как нефтяные компании все еще могут продавать топливо за рубежом.

«Все решено [с запретом]. Пока это на август и сентябрь», — рассказал один из источников Reuters. Другой источник добавил, что запрет может быть объявлен в понедельник, 28 июля. По их данным, ограничения не коснутся поставок в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в страны, с которыми у России есть межправительственные соглашения о поставках топлива. К ним относится, в частности, Монголия.

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Reuters отмечает, что за последние два года российское правительство несколько раз вводило временные запреты на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива и побороть высокие цены.

Как пишет агентство, оптовые цены на бензин на петербургской бирже растут с начала прошлой недели. Так, стоимость популярной марки АИ-95 достигла исторического максимума в более чем 960 долларов за тонну. С июня по июль этого года стоимость этой марки на бирже выросла на 16,7%.

Россия производит более 40 миллионов тонн бензина в год. Основными импортерами российского топлива являются Египет и Турция. При этом, по данным источников Reuters, за первые пять месяцев 2025 года Россия увеличила экспорт бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

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Рост поставок приводит к росту доходов российских компаний. Так, издание Newsweek писало, что в прошлом году Россия заработала 242 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива, причем часть этого дохода поступила из западных стран, несмотря на введенные санкции. Только в январе этого года Россия заработала почти 16 миллиардов долларов на экспорте нефти и нефтепродуктов.

Ранее о возможном запрете на экспорт бензина уже сообщали источники «Известий». Они объяснили это сезонным ростом спроса на топливо, скачком биржевых цен и риском дефицита бензина в розничной продаже. По их словам, чиновники посоветовали нефтяным компаниям быстрее выводить НПЗ из ремонтов.