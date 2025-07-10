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Экономика

Российские власти начали готовиться к скачку цен на бензин

2 минуты чтения 13:21

Правительство России рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт бензина в августе и сентябре 2025 года. Как сообщили источники «Известий», решение может быть принято уже через неделю — в зависимости от ситуации на внутреннем рынке. Сейчас ограничение действует только для непроизводителей (трейдеров и мелких компаний), и распространяется до конца августа.

К необходимости ужесточения мер привели сразу несколько факторов: сезонный рост спроса, скачок биржевых цен и риск дефицита топлива в розничной продаже. На совещании чиновники призвали нефтяные компании ускорить вывод НПЗ из ремонтов, придерживаться производственных графиков и отказаться от схем, при которых топливо выкупается между компаниями внутри биржи, искусственно разгоняя цены.

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Хотя в рознице цены пока растут в пределах инфляции, на бирже ситуация иная. С июня по июль стоимость бензина АИ-92 выросла на 11,5%, АИ-95 — на 16,7%. Подъем цен связан с графиками ремонтов, высоким летним спросом и сокращением объемов демпферных выплат нефтяным компаниям.

Демпферный механизм, введенный в 2019 году, был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Он работает так: если экспортные цены на бензин и дизель выше условной внутренней, государство выплачивает компаниям компенсации, чтобы они продавали топливо в России по более низкой цене.

Из-за падения мировых цен на нефть и одновременного роста внутренних оптовых цен нефтяные компании все чаще теряют право на демпфирующие выплаты от государства. Как пояснил глава Open Oil Market Сергей Терешкин, во втором квартале 2025 года общий объем выплат сократился более чем в два раза — с 405 до 139,7 миллиардов рублей.

В результате поставки топлива на внутренний рынок становятся менее прибыльными, и производители пытаются компенсировать убытки за счет роста оптовых цен. Это, в свою очередь, сжимает маржу розничных сетей и ведет к повышению цен на заправках.

Эксперты сомневаются, что власти решатся на экспортное эмбарго для крупных НПЗ: это может привести к сокращению производства и, как следствие, к дефициту на внутреннем рынке. Однако в случае резкого скачка розничных цен такой сценарий не исключен.

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