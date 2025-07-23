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Политика

В Совфеде задумались о «непопулярном» перераспределении бюджета

2 минуты чтения 14:59

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил о необходимости перераспределить до 2 триллионов рублей в пользу обороны и безопасности. Сделать это он предлагает за счет отказа от нерезультативных льгот, убыточных санаториев и содержания футбольных клубов с «сумасшедшими зарплатами». Об этом пишет РБК.

Артамонов признал, что речь идет о «непопулярных», но необходимых решениях.

«У нас есть одна для всей страны задача. И на ее решение придется денег добавлять, чтобы быстрее с этим закончить. Нельзя видеть проблему, но вроде как ее не замечать», — считает Артамонов.

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Артамонов предложил «бюджетную консолидацию» не через секвестр, а через отказ от лишних трат и максимальное использование всех источников доходов. По его расчетам, только в 2025 году это позволит перераспределить до 2 триллионов рублей, причем без затрагивания «защищенных» социальных статей. Он добавил, что такой объем можно будет находить ежегодно до 2028 года.

Для сравнения: общие расходы федерального бюджета в 2025 году составят 42,3 триллиона рублей, а на оборону, по словам Владимира Путина, предусмотрено 13,5 триллиона. С 2025 года бюджет уже претерпел структурные изменения: налоговая реформа с прогрессивной шкалой НДФЛ и повышенной ставкой налога на прибыль дала системе дополнительно около 3 триллионов рублей в год.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что при формировании нового бюджета власти будут искать баланс между расходами на войну с Украиной, развитием экономики и поддержкой граждан. По его словам, приоритетом остается финансирование «вопросов СВО», но бюджет будет сверстан с учетом «бюджетных правил» и предельного уровня расходов. 

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