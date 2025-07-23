Сын российского бизнесмена отверг обвинения в нападении на украинскую модель в Дубае

Один из мужчин, которые находились в номере отеля с украинской OnlyFans-моделью Марией Ковальчук в ночь ее падения со стройки в Дубае, впервые прокомментировал произошедшее. Сын владельца российской франшизы Cinnabon Артем Папазов заявил Ксении Собчак, что никто из присутствующих в гостиничном номере не причастен к травмам девушки.

По его словам, Ковальчук вышла из номера около 21:15 вечера и не обращалась за помощью ни к персоналу, ни к охране отеля. Он утверждает, что его слова подтверждают записи с камер наблюдения в лифте, коридоре и фойе. Мужчина также добавил, что с момента ее выхода из отеля до появления на стройке прошло несколько часов.

«Все участники из номера не выходили. Есть камеры у номера и в лифтах. А на стройке она оказалась в 2:09 ночи. Через пять часов. Это подтверждается показаниями двух охранников стройки, которые ее прогоняли и доложили начальству, что, несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на стройку. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы выгнать», — утверждает Папазов.

Он обвинил мать Ковальчук в том, что она умышленно скрыла «самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто к травмам ее дочери не причастен».

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Папазов настаивает, что в номере отеля «и даже в туалете есть телефоны и кнопки экстренного вызова», а на записи с камер наблюдения, по его словам, видно, что Ковальчук выходила без единого следа насилия. Папазов утверждает, что расследованием дела занимались три структуры в Дубае — полиция, прокуратура и служба безопасности, и все они пришли к выводу, что модель упала без участия третьих лиц.

Кроме того, по словам Папазова, в день происшествия поведение Ковальчук вызывало тревогу у окружающих. «К вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит. Поэтому все присутствующие не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Поэтому, когда она ушла из номера, все успокоились, что ее не будет какое-то время», — рассказал он.

По версии мужчины, после того как Ковальчук покинула номер, остальные решили, что она просто ушла «на время» и вернется, поскольку ее вещи остались в номере. Он утверждает, что девушка взяла с собой телефон, но за все это время она якобы не обратилась за помощью — никому не позвонила и не написала.

После того как Папазов прокомментировал случившееся, Собчак вновь связалась с матерью пострадавшей модели Анной Ковальчук. Женщина не верит в версию о попытке суицида дочери и указывает на несоответствия в рассказе Папазова.

В частности, мать Ковальчук ссылается на показания мужчин, которые ранее утверждали, что искали модель сначала на этаже, затем у ресепшена, а после вышли на улицу.

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«Я надеялась на камеры, я надеялась на расследование, что мне расскажут, что произошло. Пять часов где находился человек? Человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, не будет пять часов сидеть на стройке. Он пошел и покончил жизнь самоубийством. И это не травмы от падения с восьмого этажа на бетон. Ну она бы разбилась, она бы не выжила. Это точечные травмы», — подчеркивает женщина.

Ранее Мария Ковальчук рассказала о деталях вечера, в который она получила серьезные травмы в Дубае. Девушка заявила, что в номере отеля проходила вечеринка с участием детей украинских и российских бизнесменов. Также там присутствовали 19-летняя блогерша Александра Мерцалова и 16-летняя Милена Долганова, которую в сети называют «самым молодым бровистом Украины».

По словам Ковальчук, молодые люди распивали алкоголь и употребляли некий «белый порошок», из-за которого «у парней поехала крыша» — они говорили, что девушка «принадлежит им» и, как утверждается, агрессивно предлагали присоединиться к веселью с «намеками сексуального характера».

Ковальчук рассказала, что ей удалось выбежать из отеля и спрятаться на стройке, где ее нашли и жестоко избили Папазов и 28-летний Александр Лаптинский из Беларуси. Модель говорит, что получила сильный удар по голове и плохо помнит дальнейшие события, в частности, она не может с уверенностью сказать, сбросили ли ее с высоты. После нападения ей удалось добраться до обочины дороги, где прохожие заметили ее и вызвали скорую помощь.