Макфол опроверг миф о Лаврове как «звезде дипломатии»

Бывший посол США в России Майкл Макфол не считает министра иностранных дел России Сергея Лаврова хорошим дипломатом. Об этом политик заявил в интервью Юрию Дудю.

Дудь отметил, что Лавров считается «звездой дипломатии». Макфол в ответ возразил и призвал судить дипломатов по результатам их работы. «Россия сегодня гораздо более изолирована, чем когда-либо в истории. Даже больше, чем в советские времена», — добавил Макфол.

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Макфол заявил, что эффективность работы Лаврова на посту главы российской дипломатии можно также оценить по количеству союзников, которые есть у России сегодня по сравнению с днем, когда он возглавил МИД страны в 2004 году.

Лавров, по словам Макфола, мог позволить себе не соблюдать дипломатический протокол. Например, его самого он называл по имени несмотря на то, что к послу нужно обращаться «господин посол». Политик считает Лаврова воинственным человеком, которого нельзя считать «звездой дипломатии».

Также политик рассказал о том, какие взаимоотношения были между Лавровым и занимавшим пост президента России до мая 2012 года Дмитрием Медведевым. По мнению Макфола, Лавров считал Медведева «слишком мягким», оставаясь при этом человеком Владимира Путина, который в те годы был председателем правительства России.

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Бывший посол США также отметил, что Медведев сильно изменился за годы, прошедшие с момента его ухода с поста президента России. «Сегодня Медведев сошел с ума, совсем не тот человек, с которым я когда то работал», — сказал Макфол.

Рассказал Макфол и о своих ошибках. Он отметил, что был политическим назначенцем, а не профессиональным дипломатом, поэтому не знал всех норм этикета. Так, в 2012 году он анонсировал в Twitter свою поездку в Екатеринбург текстом: «Я буду в Ёбург на Иннопром». За это его раскритиковали в интернете, послу пришлось принести извинения.