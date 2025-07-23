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Общество

Блогер обнаружил в новой «Ладе» французские запчасти

2 минуты чтения 19:27

Ютуб-канал «Клубный сервис» обнаружил в новом автомобиле Lada Iskra детали с логотипом французского бренда Renault, сообщает автомобильный портал РБК Autonews. В пресс-службе предприятия ответили изданию, что часть пресс-форм была разработана еще при французской компании, и уровень локализации автомобиля «превышает 90%».

По мнению автора канала Ильи Свиридова, платформа новой машины от «Автоваза» может быть «заимствована». «Помимо элементов с выбитым словом “Renault” есть и элементы со словом “Лада”. То есть, я так думаю, что это некое компромиссное техническое решение, где из французской автомобильной школы было взято основное», — считает Свиридов.

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Блогер обнаружил логотип Renault в электронной системе машины, на силовой конструкции кузова, а также на некоторых элементах подвески. «Я не знаю, как по-вашему, но по-моему, это скорее хорошо, потому что, управляя этой машиной, впервые за долгое время, я получил если не удовольствие, то хотя бы не получил отвращения», — прокомментировал свою находку ведущий.

В компании объяснили Autonews, что начали разработку автомобиля при французских акционерах, поэтому часть оснастки и пресс-форм осталась с того времени. «Перезаказывать новые прессформы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно», — пояснила пресс-служба.

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«Автоваз» утверждает, что автомобиль более чем на 90% — российского производства. «В номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки “Искры”, более 90% — это российское производство и поставщики», — сообщил автопроизводитель.

Продажи Lada Iskra начались 20 июля в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге, в день 59-летия «Автоваза».

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