Беларусам разрешат голосовать на выборах в России

Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам Беларуси, постоянно проживающим в России, участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, беларусы смогут как голосовать, так и выдвигаться на муниципальных выборах в России. Аналогичные права получат россияне, постоянно живущие в Беларуси, — они также смогут избирать и быть избранными в местные органы власти.
13 марта в Москве был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ предусматривает расширение избирательных прав граждан двух стран. Путин внес его на ратификацию в парламент в июле. Он утверждал, что ратификация соглашения позволит активнее вовлекать граждан в общественно-политическую жизнь.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это важный шаг на пути к «укреплению интеграции в рамках Союзного государства». Он подчеркнул, что инициатива даст гражданам обеих стран больше возможностей участвовать в решении местных вопросов.
Ранее стало известно, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон о поправках в Конституцию, согласно которым иностранных граждан лишают права голоса на муниципальных выборах.
«Решение о том, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, законно. Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности», — говорилось в заявлении президента.
Как отмечала телерадиокомпания ERR, на выборах осенью 2025 года проголосовать смогут лица без гражданства — обладатели так называемых «серых паспортов». Однако впоследствии они также будут лишены избирательного права.