Умерла глава Верховного суда и однокурсница Путина Ирина Подносова

В Москве на 72 году жизни умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова, сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение. «Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни», — сказал собеседник агентства.

«​​Подносова пробыла председателем Верховного суда 462 дня. Для сравнения ее предшественник Лебедев — 12 630 дней», — написал политолог Михаил Виноградов в своем телеграм-канале.

В свою очередь, политтехнолог Станислав Белковский предположил, что Путин знал о болезни Подносовой, когда назначал ее на должность председателя Верховного суда. «Стало быть, назначая И. Л. Подносову председателькой ВС, г-н Путин уже знал, что это, скорее всего, совсем ненадолго. И сделал, по сути, финальный царский подарок своей однокурснице. Что ж — это очень по-путински», — написал он.

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Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, который сейчас называется Санкт-Петербургский госуниверситет в 1975 году. Она училась там одновременно с Владимиром Путиным.

С 1975 по 1978 год она работала в Ленинграде консультантом в отделе юстиции Ленинградского облисполкома. В 1978 году переехала в Саратовскую область, где начала работать юристом на Вольском заводе строительных изделий. Спустя несколько лет она вернулась в Ленинградскую область и с 1990 по 2003 год была судьей Лужского городского суда. В этот период (2002–2012) входила в Совет судей Ленинградской области, дважды возглавляя его — с 2006 по 2008 и с 2010 по 2012 год.

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С 2003 по 2013 год она возглавляла Лужский городской суд. А затем до 2017 года занимала пост заместителя председателя Ленинградского областного суда. Следующие два года она была уже председателем Ленинградского областного суда. С сентября 2018 по июль 2020 года возглавляла Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

С 24 июля 2020 года по 17 апреля 2024 года занимала должность заместителя председателя Верховного суда России и руководила судебной коллегией по экономическим спорам. Предыдущим председателем Верховного суда был Вячеслав Лебедев. Он занимал эту должность с 1989 года и до своей смерти в феврале 2024 года. 17 апреля пост заняла Подносова.