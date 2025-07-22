Ученые рассказали о вреде сна с плюшевым мишкой

Постоянное взаимодействие с игрушкой из некачественного материала может быть вредным для ребенка, многие из негативных эффектов проявляются не мгновенно, а с течением времени. Об этом заявили ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ), публикация размещена в научно-популярном издании Naked Science.

В составе плюшевых мишек может содержаться формальдегид, которым пропитывают ткань для несминаемости и устойчивости к загрязнениям, а также антипирены, которые делают материал невоспламеняемым. Оба этих вещества раздражают кожу и слизистые, а также провоцируют развитие аллергии. Поэтому сон с такой игрушкой может оказаться опасным для ребенка.

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Ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Евгения Гладких рассказала, что выявить мишку, произведенного с использованием таких материалов, можно по маркировке «не поддерживает горение». Также она советует избегать игрушек, изготовленных с применением большого количества клея, ярких цветов, в особенности, если они линяют.

Ученый также отметила, что в научной среде существуют опасения, заключающиеся в том, что ряд производящихся из нефти аэрокрасителей могут негативно влиять на здоровье детей, например, вызывать у них гиперактивность.

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Гладких рассказала, что ряд пластмассовых, резиновых и надувных игрушек могут выделять крайне опасные для детского здоровья токсичные вещества в процессе эксплуатации. К ним относятся и фталаты, содержащиеся в некачественных плавающих игрушках для ванны, мягких гнущихся куклах, надувных мячах, детской бижутерии и прорезывателях для зубов.

В материале читателям советуют обращать внимание на маркировки DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP — это обозначения токсичных пластификаторов, которых не должно быть в составе материала, отмечает Гладких. Вред от фталатов становится особенно сильным при постоянном взаимодействии с ними, это может привести к хроническому отравлению.