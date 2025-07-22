Экс-глава Пентагона назвал современность самым опасным временем со Второй мировой

Нынешняя ситуация в мире «самая опасная» с 1940-х годов, заявил бывший глава Центральной разведки США и Пентагона Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Он отметил, что Соединенные Штаты ранее никогда не сталкивались с угрозой от агрессивных ядерных держав одновременно в Европе и Азии.

«В Европе идет масштабная война. На Ближнем Востоке идет масштабная война, в Азии существует угроза войны. И все это происходит в то время, когда мы, американцы, разделились во мнениях о нашей роли в мире, о нашей политике, обо всем остальном, и многие вещи, требующие решения, не решаются – от дефицита и долга до необходимости заново разобраться, как вести военные действия, строительство, как восстанавливать оборонную промышленность», — сказал экс-глава Минобороны США.

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Гейтс считает, что Европа решила тратить больше средств на оборону, потому что действующему президенту США Дональду Трампу «помог» Владимир Путин. По словам бывшего главы ЦРУ, Путин «может, и не пугает американцев, но европейцев он точно пугает».

По мнению экс-главы Пентагона, Путин хочет «воссоздать Российскую Империю», и для этого он пытается «вернуть» Украину в состав империи — либо в виде части России, либо как «государство-клиент» с подконтрольным правительством.

Бывший чиновник отметил, что Россия испытала бурный рост в начале полномасштабного вторжения, когда российская оборонная промышленность получила большие инвестиции, а также власти смогли наладить торговлю с Китаем. Однако теперь, по его мнению, экономический рост закончился.

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«Инфляция действительно начинает расти, процентная ставка составляет 21%. Это только формальная процентная ставка, кто знает, какова реальная. Жизнь в России становится все труднее. Так что я не вижу никаких прорывов. Это один из тех прогнозов, которые могут оказаться очень неловкими. Но украинцам удается удерживать свои позиции на востоке, поскольку там идет война беспилотников против беспилотников», — считает Гейтс.

Говоря об изменении отношения Трампа к Путину, Гейтс сказал, что другие президенты, в том числе те, с которыми он работал, также были уверены, что смогут «перетянуть на свою сторону кого угодно», но потом разочаровывались. Гейтс возглавлял Центральную разведку США при Джордже Буше-старшем, а главой Пентагона был при Буше-младшем и Бараке Обаме.