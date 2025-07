Ученые рассказали об особенностях работы мозга оптимистов

Японские нейробиологи обнаружили у оптимистично настроенных людей схожую активность мозга при размышлениях о будущем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании участвовали 87 человек. Сначала они заполнили анкету, в которой нужно было оценить собственный уровень оптимизма, а затем прошли МРТ мозга. Во время сканирования участников просили представить разные жизненные события, как положительные (например, кругосветное путешествие), так и негативные (в частности, увольнение с работы и смерть).

Как выяснилось, у более оптимистичных участников были схожие паттерны активности в медиальной префронтальной коре — это область мозга, связанная с мыслями о будущем. По словам соавтора исследования, это говорит о том, что оптимисты используют «общую нейронную структуру» для организации мыслей, что отражает сходство в обработке информации.

Как уточняет The Guardian, исследователи не утверждают, что оптимисты думают об одном и том же, но их мозг похожим образом структурирует представления о будущем. У пессимистов, напротив, мозговая активность оказалась более разнообразной. Это может быть связано либо с более широким спектром тревог, либо с тем, что пессимисты не соотносят себя с общепринятыми социальными целями.

По мнению исследователей, эта схожесть в восприятии будущего может объяснять, почему оптимисты чаще успешны в социальной жизни. «Их мозг буквально работает на одной волне, что может способствовать более интуитивной и глубокой связи с другими», — говорит Куниаки Янагисава, ведущий автор работы из Университета Кобе (Япония).

Исследователи провели параллель с началом романа «Анна Каренина» Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Так, по их словам, оптимисты — все похожи между собой, а каждый пессимист думает о будущем по-своему, отмечает The Guardian.

Профессор философии Лиза Бортолотти из Университета Бирмингема, не участвовавшая в исследовании, считает, что такие данные не говорят о наивности оптимистов. Просто люди с позитивным мышлением представляют себе негативные события менее ярко и конкретно, потому что они оказывают на них меньшее внимание.