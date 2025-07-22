Методы Путина сравнили со сталинскими репрессиями

Российские власти возрождают советские практики преследования несогласных и цензуры, чтобы не допустить распространения инакомыслия и представить российское общество единым в поддержке решений Владимира Путина, считает Bloomberg.

Ключевым индикатором перемен и возвращения к советским практикам является изменение отношения к Иосифу Сталину, отмечают журналисты. Публично он больше не ассоциируется с репрессиями — его образ связывается с победой в Великой Отечественной войне и достижениями СССР. «Современные российские власти пошли дальше советских. Тогда цензура была в основном превентивной. Теперь же людей сажают задним числом», — рассказал журналистам политолог Андрей Колесников.

Я работаю учителем математики в США В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться Общество 9 минут чтения

Журналисты отмечают, что методы российских властей помогли им исключить общественную критику своих действий даже в условиях постоянных атак беспилотников, закрытий аэропортов, перебоев с работой интернета.

Страх распространяется даже среди политической элиты, которая «потрясена» самоубийством бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой всего через несколько часов после отставки 7 июля. Со ссылкой на анонимные источники журналисты пишут, что чиновники опасаются пристального внимания к своей деятельности и угрозы ареста.

Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой Его могли проверять на причастность к хищениям Политика 3 минуты чтения

Bloomberg отмечает, что российские власти говорят о роли Сталина в укреплении государства, открывают ему памятники, а Путин публично демонстрирует уважение к его личности, переименовав Волгоград в Сталинград на время торжеств к годовщине окончания Великой Отечественной войны.

При этом законы об «иностранных агентах», «экстремистах» и «нежелательных» организациях, которые направлены «против чего угодно», на данный момент все же не соответствуют масштабу сталинских репрессий, отмечают журналисты. Люди преследуются по «случайному» принципу, а не из-за принадлежности к определенной социальной группе. Антрополог Александра Архипова рассказала Bloomberg, что путинскую модель можно назвать «информационной автократией», но не тоталитарным режимом.