Законопроект о круглогодичном призыве внесли в Думу

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Думу законопроект о круглогодичном призыве в армию. Текст законопроекта размещен на сайте Госдумы.

Депутаты предложили отменить традиционные весенний и осенний призывы и заменить их на ежегодный призыв «с 1 января по 31 декабря на основании указа». Отправка граждан к местам несения службы при этом будет происходить в старые сроки — с 1 января по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

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Если законопроект пройдет все чтения в Госдуме и будет одобрен Советом Федерации, а также Владимиром Путиным, он вступит в силу уже 1 января 2026 года. Жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий будут отправлять в войска с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря.

Занятых на посевных или уборочных работах будут отправлять с 15 октября по 31 декабря. Учителей — с 1 мая по 15 июля. При этом решение о призыве будет действовать на всей территории страны и в течение одного года с момента его вынесения.

Россияне, согласно тексту законопроекта, должны будут самостоятельно явиться в военкомат для получения повестки за две недели до начала сроков отправки в войска. Подать заявление на альтернативную гражданскую службу можно будет за один период до отправки в войска, потерявшие право на отсрочку должны будут сделать это в течение 10 дней после прекращения действия отсрочки.

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Ранее Владимир Путин утвердил закон, который разрешает продлить срок действия решения о призыве на службу до одного года. Если призывника, который получил положительное решение о призыве на медицинской и призывной комиссиях, не успели отправить в войска, то военкоматы смогут сделать это в следующий призыв без необходимости проводить обследования заново.