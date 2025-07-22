Юрия Дудя заочно арестовали и объявили в международный розыск

Басманный районный суд в Москве заочно арестовал журналиста Юрия Дудя по делу о неисполнении обязанностей «иноагента». Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. ТАСС также пишет, что Дудя объявили в международный розыск.

В пресс-службе суда заявили, что Дудь будет арестован на два месяца «с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации».

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Позже ТАСС сообщил, что Дудя заочно обвинили в «целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности» России.

О том, что московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на журналиста, стало известно 30 июня этого года. На следующий день в Следственном комитете подтвердили, что против Дудя завели дело. Тогда сообщалось, что его уже несколько раз штрафовали за выпуск материалов без маркировки «иноагента».

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Юрия Дудя признали «иноагентом» в апреле 2022 года вместе с политологом Екатериной Шульман, журналистом Кареном Шаиняном, основателем The Insider Романом Доброхотовым и еще пятью людьми. Дудь попытался оспорить свое внесение в реестр, но Верховный суд в 2024 году отказался рассматривать его иск к Минюсту.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Дудь осудил военные действия и уехал за границу. Помимо преследования по статье о неисполнении обязанностей «иноагента», в 2022 году его штрафовали по административному делу о «пропаганде ЛГБТ», а год спустя в отношении журналиста начали проверку по статье о «дискредитации армии» после того, как Дудь выпустил интервью с Викторией Цыгановой и ее мужем Вадимом.

Юрий Дудь — один из самых популярных российских журналистов. На его ютюб-канал «Вдудь» сейчас подписаны более 10 миллионов человек.